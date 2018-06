Obchodná ulica v slepej uličke

Obchodná ulica v centre Bratislavy, na ktorej Juraj H. na smrť dobil Filipínca Henryho Acordu, zažíva bitky a vandalizmus denne. Napriek tomu polícia tvrdí, že lokalita nepatrí medzi najrizikovejšie v meste. V lete bude na poriadok v tejto oblasti dozerať viac policajtov. Čo bude po letnej sezóne, to nik nevie povedať. Systémové riešenie, ktoré by niekdajšej prestížnej ulici metropoly vrátilo zašlú slávu, stále chýba.

Dominik (28) býval na Obchodnej ulici v bratislavskom Starom Meste necelý rok. Poloha v centre mesta mu vyhovovala najmä kvôli dobrej dostupnosti. No ako uvádza, lukratívna adresa sa v noci mení na nebezpečnú štvrť, ktorej je lepšie sa vyhnúť. „Neprekáža mi, keď si počas horúcich letných dní partia kamarátov otvorí pivo na lavičke alebo sa ľudia bavia priamo na ulici. Tu to však vždy pôsobilo nekultúrne a agresívne, lebo najmä skupiny mladých ľudí vyzerali, akoby sa chceli prepiť z tohto sveta. Cez víkendy tam sú sanitky a policajné autá pravidlom. Každú chvíľu sa tam niekto pobil, porezal alebo odpadol,“ priblížil Dominik. „Tieto noci si ulica pamätala aj ráno. Všade ostali smeti z občerstvenia, fľaše, rozbité sklo a zvratky,“ dodal niekdajší obyvateľ Obchodnej ulice.

Bratislavčanov jeho slová neprekvapia. Potvrdzuje to aj štúdia z roku 2015, ktorú iniciovalo občianske združenie Obchodná ulica a okolie. V rámci prieskumu sa vyjadrili zástupcovia 107 prevádzok sídliacich v tejto lokalite. Vandalizmus a nízka bezpečnosť sa v rebríčku najväčších problémov umiestnili na druhom mieste, ako problém ich pomenovalo 50 prevádzok. Spájajú si to najmä s alkoholom a tínedžermi počas piatkových nocí. Viac ako 30 prevádzok uviedlo, že by uvítali zvýšenie bezpečnosti na ulici.

Napriek tomu polícia nehovorí o Obchodnej ulici ako o rizikovej lokalite. „Štatistiky trestnej činnosti to nepotvrdzujú. Je pravdou, že na Obchodnej ulici, resp. v historickom jadre Bratislavy v piatok, sobotu a čiastočne aj v nedeľu je problém s hlučnosťou návštevníkov, ktorí po požití alkoholických nápojov nedodržiavajú pravidlá slušného správania. Hlučné správanie a nejaké neobvyklé správanie občanov však nemôže byť v každom prípade kvalifikované ako trestný čin, resp. priestupok. Čo sa týka tých ulíc (Obchodná a okolie, pozn. red.), z hľadiska trestnej činnosti nie sú najproblematic­kejšie v rámci hlavného mesta,“ povedal tento pondelok na tlačovej konferencii Csaba Faragó, bratislavský krajský policajný riaditeľ.

Na otázku Pravdy, či má počet zásahov polície na tejto ulici za posledné roky klesajúci, alebo stúpajúci trend, krajské riaditeľstvo neodpovedalo. Faragó len na tlačovke konštatoval, že v rámci celej Bratislavy je trestnej činnosti menej. Napriek tomu avizoval, že v meste pribudnú policajné hliadky. Tento krok odôvodnil letnou turistickou sezónou, počas ktorej je v meste viac ľudí, a s tým neraz súvisí aj viac problémových situácií. Prevelení budú príslušníci polície z prezidiálnych útvarov, posilnený bude výkon služby hliadkami Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I a Pohotovostnej motorizovanej jednotky.

Presun policajtov počas leta nie je dlhodobé opatrenie. Okrem toho, ak budú častejšie na Obchodnej, budú chýbať inde. S otázkou, či sa nejaké riešenie črtá, sme sa obrátili na mestskú časť Staré Mesto aj magistrát. Hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková reagovala, že starosta Radoslav Števčík rokoval so šéfom bratislavskej štátnej polície, ktorý mu prisľúbil posilnenie hliadok. „Situácia na Obchodnej ulici si však bude žiadať aj iné radikálne kroky a možno aj zmeny v kompetenciách. Napríklad pri kontrole požívania alkoholu u mladistvých i kontrolu prevádzok, v ktorých sa predáva alkohol mladistvým, zo strany živnostenského úradu,“ uviedla Gubková. Magistrát do uzávierky na otázky nereagoval.

Architektka Lucia Štasselová, ktorá zároveň pôsobí ako poslankyňa mestskej časti Ružinov, sa nazdáva, že nie všetky nočné prevádzky na ulici sú problémom. „No skutočne reálny problém, čoho vyvrcholením bola aj tá vražda, ktorá sa tam stala (zabitie Henryho Acordu, pozn. red.), sú podniky, ktoré sú prevádzkované na hranici zákona. Tam by mali byť razie na dennom poriadku – ale nie len mestská a štátna polícia, ale aj finančná polícia, daňové kontroly, skutočne by sa to tam malo dôkladne kontrolovať. Obsah Obchodnej by sa tak prečistil a pôsobili by tam len ľudia, ktorí sú čestní, platia dane a legálne prevádzkujú svoje podniky,“ mieni Štasselová.

Urbanistka Milota Sidorová, ktorá sa dlhodobo venuje problematike Obchodnej ulice, zdôraznila, že mesto dostalo od ich občianskeho združenia požiadavku na zvýšenie počtu policajných hliadok už minimálne v roku 2015. „Vtedy prebehlo stretnutie aj s primátorom a vedením polície a preberala sa spleť problémov. Medzi nimi bola aj bezpečnosť. Povedali nám – áno, tie pochôdzky tam budú. Počúvajú to minimálne tri roky. Už vtedy nám obchodníci povedali, že cez ulicu policajti len prechádzajú autom a majú často tendenciu nezasahovať,“ povedala Sidorová.

Počiatky Obchodnej ulice siahajú do stredoveku, v minulosti tu sídlili vinári. Neskôr sa stala peším korzom, jedným z prvých v meste. No keď prišla éra nákupných centier, s ulicou to išlo dole vodou. „Život sa odtiaľ pomaly vytrácal, aj na úkor kvality prevádzok. Začali sa tam dostávať podniky s lacným alkoholom, kebaby, herne. Kvalita išla dole,“ pokračuje Sidorová, no jedným dychom dodáva, že postupne sa ulica opäť začína kultivovať. „Ale stále sú tam prevádzky, ktoré predávajú lacný alkohol a mladiství sa tam chodia opiť za euro. Ulica tým trpí a cez víkend je situácia veľmi nebezpečná,“ doplnila.

Podľa urbanistky by pomohla kombinácia tvrdých a mäkkých opatrení. Okrem posilnenia policajných hliadok navrhuje, aby mali nočné prevádzky bezpečnostnú službu aj pred dverami. „Je dôležitá prítomnosť autority, ktorá v prípade potreby zakročí alebo zavolá políciu,“ vysvetlila. Dôležité je tiež školenie personálu, ako zaobchádzať s opitými zákazníkmi. „A zvažovala by som, či vôbec povoliť voľnú konzumáciu alkoholu na tejto ulici. Nezdá sa mi normálne, ako sa tam voľne vonku pije alkohol,“ podčiarkla. V konečnom dôsledku by pomohlo aj pravidelné čistenie ulice a dbanie o jej vzhľad. „Ľudia sa správajú kultivovanejšie tam, kde je čisto. No je ľahké odviazať sa v prostredí, ktoré vyzerá ako žumpa,“ uzatvorila Sidorová.