Na dolnom Zemplíne potvrdili už 11 prípadov osýpok

Ako ďalej uviedla, 22 ochorení evidovali v Drahňove v Michalovskom okrese, jedno v obci Baškovce v Sobranskom okrese a ďalšie v meste Strážske. „Hospitalizovaných bolo 21 chorých. U všetkých boli zaznamenané klinické príznaky bez vážnych komplikácií,“ priblížila.

Najviac ochorení (12) sa vyskytuje vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov, medzi deťmi od jedného do 14 rokov sú siedmi chorí, zvyšok je v skupine od 20 do 44 rokov. Čo sa týka zdravotného personálu v michalovskej nemocnici, stav sa podľa nej nezmenil, to znamená, že medzi chorými sú aj dve zdravotné sestry infekčného oddelenia.

K pondelku (4.6.) bolo v tejto súvislosti zaočkovaných 102 detí v obci Drahňov, jeho vykonávanie pokračuje podľa Račkovej priebežne. „Zatiaľ nie je počet očkovaných vyhodnotený,“ poznamenala.

O prvých prípadoch zavlečenia osýpok na dolný Zemplín, konkrétne z Veľkej Británie, ÚVZ informoval začiatkom minulého týždňa.