Bratislava ide žiadať 'Spravodlivosť pre Henryho'

„V sobotu sa bude konať Henryho pohreb, a preto chceme týmto spôsobom vyjadriť úctu k Henryho pamiatke a podporu pre jeho smútiacu rodinu“, uviedli organizátori. Z Hodžovho námestia bude zhromaždenie pochodovať mestom a ukončenie akcie je naplánované na mieste, kde došlo k útoku na Filipínca Henryho Acordu.

Na podujatí sa očakávajú stovky ľudí. Na facebooku 3,7-tisíca užívateľov označilo, že sa akcie zúčastní. Viac ako 10-tisíc sa o udalosť zaujíma.

Iniciatívy Povstanie pokračuje, Naše Slovensko a Bratislava bez náckov plánovali zhromaždenie na stredu. Ich plány ale prekazila silná prietrž mračien. „Je nám to veľmi ľúto, ale z dôvodu zhoršujúcej sa prognózy počasia budeme nútení spomienkové podujatie presunúť na iný termín“, uviedli organizátori na oficiálnom facebooku podujatia ešte v stredu popoludní.

Príbeh Dávida a Goliáša

Tichou manifestáciou si v stredu viac ako sto Banskobystričanov a Košičanov uctilo pamiatku Henryho z Filipín. Na Námestí SNP pri morovom stĺpe vzdali zároveň aj hold jeho odvahe, lebo napriek presile vystúpil na ochranu žien. Zhromaždenia boli ohlásené aj v Trnave, Prahe, Brne a Luxemburgu.

„Jeho príbeh je ako príbeh Dávida a Goliáša, ale bohužiaľ, neskončil sa tak, ako sme zvyknutí z dávnych textov. Naša sila nie je vo vypnutej hrudi, naša sila tkvie v obrane slabších a v neustálom šírení medziľudského pokoja a lásky. Aspoň tak by to malo byť,“ prihovoril sa k zúčastneným v Banskej Bystrici psychiater Michal Patarák. Na záver stretnutia ľudia zapálili sviečky pri fotografii Henryho a približne po dvadsiatich minútach sa v tichosti rozišli.

Henry Acorda zomrel vo štvrtok 31. mája v Ružinovskej nemocnici v Bratislave. Príčinou bolo masívne krvácanie do mozgu a opuch mozgu. Zranenia utrpel v sobotu 26. mája po útoku Juraja H. z Dunajskej Stredy, ktorý je už obvinený zo zabitia a tento týždeň ho sudca poslal do väzby. Útočníkovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov. „Veľmi mi je to ľúto,“ povedal obvinený, keď ho policajti viedli pred sudcu.