Búrky môžu vyčíňať aj v ďalších dňoch

Naďalej bude horúco, dusno a zrejme aj búrkovo. Počasie sa nezmení pravdepodobne až do utorka. Potom sa dočkáme zmeny, nie však výraznej. Tropické tridsiatky ochabnú a na najteplejších miestach ich nahradia letné hodnoty teplôt. V klimatologickom slovníku to znamená, že sa vrátime do normálnych teplôt charakteristických pre prvú polovicu júna.

V minulých dňoch sa nad naším územím prehnali búrky, nad niektorými miestami, ako napríklad nad Bratislavou, veľmi výrazné a spadlo pri nich veľa dažďa. Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavol Faško zdôrazňuje, že úhrny zrážok, ktoré na niektorých miestach spadli, atakovali najvyššie denné júnové úhrny zrážok v histórii meteorologických meraní na Slovensku, teda od roku 1951.

„Napríklad v Žiharci napršalo v stredu a v noci na štvrtok 66 mm zrážok, čo je druhý najvyšší júnový denný úhrn zrážok od polovice minulého storočia. Historický prím stále patrí 21. júnu 1999, keď tam napršalo 69 mm zrážok. Výdatne lialo túto stredu aj v Bratislave. Na Kolibe spadlo 54, na letisku 49 a v Mlynskej doline 44 mm zrážok. Aj tieto hodnoty atakovali najvyššie stupienky rekordných júnových zrážok z minulosti,“ poznamenal Faško.

Podľa klimatológa je pozoruhodné, že v tomto roku máme za sebou nadnormálny počet letných dní, keď teplomer presiahol 25 stupňov. Za príklad dáva Hurbanovo, kde do 7. júna zaznamenali už 40 letných dní. Doterajší priemer letných dní do 7. júna v Hurbanove bol 16, takže v tomto roku je prekročený viac ako dvojnásobne. „Leto je iba pred nami, možno teda predpokladať, že v tomto roku sa dočkáme aj viac ako stovky dní, ktoré budú mať prívlastok letné,“ zdôraznil klimatológ.

Ako bude Sobota 9. júna - Polooblačno až oblačno. Naďalej teplo a dusno. Denné teploty 26 až 31, nočné 18 až 13 stupňov.

Nedeľa 10. júna - Polooblačno až oblačno. Dusno a teplo. Nočné teploty 18 až 13, denné 27 až 32 stupňov.

Pondelok 11. júna - Polooblačno až oblačno. Dusno a teplo. Nočné teploty 18 až 12, denné 25 až 31 stupňov.

Utorok 12. júna - Polooblačno až oblačno. Dusno a teplo. Nočné teploty 19 až 13, denné 24 až 30 stupňov.

Streda 13. júna - Polooblačno, na viacerých miestach dážď. Nočné teploty 18 až 12, denné 21 až 27 stupňov. (Zdroj: SHMÚ)

Aj toto je podľa neho dôsledok klimatických zmien, ktoré súvisia s globálnym otepľovaním. Mení sa aj charakter počasia, na ktoré sme boli zvyknutí a podľa ktorého vznikali aj známe pranostiky. Napríklad v piatok bolo v kalendári Medarda a stará pranostika hovorí, že „Medardova kvapka štyridsať dní kvapká“. Faško vysvetľuje, že pravda tejto pranostiky slabne, súvisí to so zmenou v prúdení poveternostných frontov. Pri normálnom počasí by sa k nám v tomto období mali dostávať poveternostné fronty od západu a od Atlantického oceánu a mali by prinášať chladnejšie a vlhkejšie počasie so zrážkami. Keďže cirkulácia vzduchu už nie je taká, aká by mala byť, a nad strednou Európou je teplo, ani počasie nepôsobí medardovsky ako ešte v 70. až 80. rokoch minulého storočia. Búrky z tepla, ktoré nás sprevádzali v minulých dňoch a budú aj v ďalších, s medardovskou tradíciou podľa Faška nesúvisia.

Víkend, ktorý je pred nami, bude opäť horúci. Bude dusno a vlhko a opäť bude hroziť výskyt búrok. Faško upozorňuje, že tento charakter počasia by sa mal udržať do utorka, potom by sa malo mierne ochladiť. „Nepôjde však o ochladenie v pravom zmysle slova, len o zmiernenie teplôt. V najteplejších miestach Slovenska by v druhej polovici budúceho týždňa už nemali byť tropické tridsiatky, ale "len“ letné dvadsaťpäťky. Čiže bude normálne počasie, aké je typické pre túto fázu mesiaca jún," dodal Faško.