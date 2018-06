Rozlúčka s Filipíncom Henrym

Henry Acorda zomrel vo štvrtok 31. mája v Ružinovskej nemocnici v Bratislave. Príčinou bolo masívne krvácanie do mozgu a opuch mozgu. Zranenia utrpel v sobotu 26. mája po útoku Juraja H. z Dunajskej Stredy, ktorý je už obvinený zo zabitia a tento týždeň ho sudca poslal do väzby. Útočníkovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov. „Veľmi mi je to ľúto,“ povedal obvinený, keď ho policajti viedli pred sudcu.