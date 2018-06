Ľudskoprávny výbor bod o maloletej z Ekvádora presunul, prišla jej mama

Na pondelkovú schôdzu výboru prišla i Ekvádorčanka Mariella, ktorá je mamou malej Izabely. Poslankyňa za SaS Natália Blahová preto na prerokovaní trvala, chcela zmeniť spravodajcu. „Už niekoľkokrát bol odložený, z úcty k hosťovi by som prosila, aby sme ho prerokovali,“ povedala. Výbor ju prehlasoval a bod presunul na nasledujúce zasadnutie.

Blahová sa tento rok v januári v obci Jakubov snažila pomôcť naplniť súdne rozhodnutie, podľa ktorého mala matka stráviť víkend so svojou dcérou. Za túto aktivitu ju kritizovala detská ombudsmanka Viera Tomanová, podľa jej úradu sa Blahová pokúsila o nezákonný výkon rozhodnutia. Právny zástupca otca Andrej Gara v tlačovom vyhlásení zdôraznil, že maloletá nebola zverená do osobnej starostlivosti matky. Rodičia sa podľa neho ešte pred sobášom dohodli, že budú maloletú vychovávať na Slovensku, kde chodila do škôlky aj školy.

Právna zástupkyňa matky Daniela Ježová však tvrdí, že maloletá, ktorú jej slovenský otec údajne neoprávnene zadržiava na Slovensku, bola zverená do starostlivosti matky písomnou dohodou rodičov. Tá má podľa jej slov účinky súdneho rozhodnutia.

Maloletú Izabelu priviedla Ekvádorčanka minulý rok vo februári na prázdniny k otcovi, ktorý jej ju doteraz nevrátil. Matka je preto podľa Blahovej odvtedy na Slovensku a snaží sa o kontakt so svojím dieťaťom. Poslankyňa má aj videozáznam, v ktorom mladá Juhoameričanka prosí po slovensky o pomoc v jej situácii.