Ekonomické záujmy nesmú byť nadradené nad ochranu prírody, povedal Pellegrini

Ekonomické záujmy nesmú byť nadradené nad ochranu životného prostredia. Zdôraznil to premiér Peter Pellegrini po stretnutí s ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom, s ktorým rokoval o prioritách envirorezortu na najbližšie dva roky.

„Slovensko si bude musieť odpovedať na zásadnú otázku, či chce ochraňovať prírodné bohatstvo, ktoré má, alebo uprednostní podnikateľské aktivity a záujmy súkromných alebo dokonca aj štátnych vlastníkov lesov,“ vyhlásil premiér, ktorý sa podľa vlastných slov prikláňa k ochrane prírody a lesov. Pripomenul, že vláda bude ešte tento rok rokovať o novele zákona o ochrane prírody, ktorý „jasne povie, ako bude Slovensko narábať s chránenými lokalitami“. V otázke, kto sa bude starať o najviac chránené oblasti, či enviro- alebo agrorezort, Pellegrini očakáva súboj dvoch ideológií a názorových prúdov, no dúfa, že Slovensko si vyberie tú správnu cestu.

Pellegrini je podľa vlastných slov spokojný s doterajšou prácou ministerstva životného prostredia (MŽP). Ocenil prípravu strategického dokumentu Envirostratégia do roku 2030, ktorá dá odpoveď, čo všetko musí Slovensko urobiť pre zdravé životné prostredie. Vyzdvihol tiež snahy MŽP v oblasti ochrany zásob pitnej vody a ovzdušia ako aj kroky na obmedzenie skládkovania odpadov, v ktorom je Slovensko na chvoste EÚ. Minister Sólymos informoval, že envirorezort chce už na jeseň predložiť ďalšiu novelu zákona o odpadoch, ktorá zvýši poplatky za ukladanie odpadov na skládky. „Zvýšenie bude motivačné. Kto bude viac separovať, bude platiť menej,“ uviedol a v tejto súvislosti zdôraznil nevyhnutnosť envirovzdelávania.

MŽP do budúcna plánuje pokračovať podľa ministra napríklad v sanácii environmentálnych záťaží, ktoré ohrozujú životné prostredie. Spomenul pritom bývalú chemickú skládku v bratislavskej Vrakuni, kde už envirorezort začal podľa nového zákona s vyvlastňovaním pozemkov, ktorých majitelia sa neboli ochotní dohodnúť, no ich pozemky sú na sanáciu záťaže potrebné. MŽP tiež plánuje nové protipovodňové opatrenia, pričom už vyčlenilo z eurofondov vyše 250-tisíc eur na opatrenia v Banskej Bystrici, Prešove či Košiciach. V rámci ochrany ovzdušia, ktoré negatívne ovplyvňuje najmä vykurovanie domácností nekvalitným palivom v nekvalitných kotloch, envirorezort už pripravuje výmenu týchto vykurovacích zariadení, a to najmä v najchudobnejších regiónoch Slovenska. „Už pracujeme na dotačnej schéme,“ vyhlásil Sólymos.