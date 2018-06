Danko: S projektom národného leteckého prepravcu nemožno začať na zelenej lúke

Budovanie národného leteckého prepravcu, jeho chod i udržiavanie, pozostávajú z nespočetných procesov. Nie je to len o kúpe lietadiel a príprave letušiek či pilotov - s takýmto projektom nie je možné začať na zelenej lúke. Uviedol to v pondelok predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) počas oficiálnej návštevy Lotyšska, kde sa stretol s popredným predstaviteľom lotyšskej leteckej spoločnosti airBaltic Martinom Sedlackým.

„Ak sa chceme zodpovedne zamyslieť nad tým, kde bude Slovensko o desať rokov, tak jednou z hlavných priorít je rozvoj cestovného ruchu,“ zdôraznil Danko.

Šéf NR SR a prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva airBaltic sa zhodli, že slovenské letiská sú v „dobrom technickom stave nielen na to, aby mohli lietadlá prijímať, ale aj aby sa ďalej rozvíjali“.

„Obaja si úprimne želáme, aby sa zo Slovenska, ktoré je momentálne skôr montovňa, stal štát, kde bude prílev turistov oveľa vyšší, a aby firmy mali lepšie spojenie s kľúčovými mestami v rámci Európy a sveta,“ povedal Sedlacký, najvyššie postavený Slovák v rámci leteckých spoločností na svete.

Podľa neho je hlavnou výhodou národného prepravcu možnosť určiť, aké nové letecké spojenia sa v krajine zavedú. „Keď máte národného prepravcu, štát si môže povedať: ja teraz chcem napojiť východ Slovenska na Tel Aviv alebo Moskvu, pretože verím, že turisti prídu do Tatier a krásnych malých miest, ktoré máme,“ vysvetlil.

Predseda slovenského parlamentu pripomenul, že z jedným z pozitív rozvíjajúcich sa slovensko-lotyšských vzťahov je priame letecké spojenie medzi Popradom a Rigou, ktoré bolo zriadené v roku 2004 a funguje počas zimnej sezóny.

„Tak, ako sa podarilo rozlietať Rigu-Poprad, by bolo možné rozlietať aj slovenské vnútroštátne linky. Možno aj za pomoci funkčného prepravcu, ako je aj airBaltic, a bola by to jednoduchšia cesta pre Slovensko, ako začať niečo budovať na zelenej lúke,“ upozornil Danko.

Podľa údajov predstaviteľov manažmentu letiska Poprad-Tatry počas štyroch zimných sezón využilo linku Riga-Poprad-Riga vyše 8 000 cestujúcich, z čoho bolo približne 6 500 turistov, ktorí v regióne Tatier uskutočnili vyše 22 000 prenocovaní. Priamu linku z Rigy do Popradu využívajú turisti z Pobaltia, Fínska i Ruska.