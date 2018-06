Pellegrini: Vylučujem, že kaštieľ v Rusovciach bude sídlom ústavných činiteľov

V súvislosti s bytovými a reprezentačnými účelmi troch najvyšších ústavných činiteľov plánuje predseda vlády s ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru) predložiť v krátkom čase na zasadnutie vlády materiál. Ním chcú požiadať Správu služieb diplomatického zboru (SSDZ), teda akciovú spoločnosť v gescii ministerstva, o vyčlenenie primeraných priestorov pre všetkých troch ústavných činiteľov v budúcom volebnom období.

„Aby tak raz a navždy Slovenská republika neriešila problém, kde bývajú alebo nebývajú ústavní činitelia a aby bola primeraná štátna reprezentácia zabezpečená tak, ako v každej civilizovanej krajine,“ skonštatoval Pellegrini. Garantuje, že by malo ísť o budovy výhradne vo vlastníctve rezortu zahraničných vecí a štát to nebude stáť ani euro.

Kaštieľ by tak mal podľa premiéra primárne slúžiť na dôstojnú štátnu reprezentáciu všetkých ústavných činiteľov a tiež všetkým typom podujatí, ktoré si budú vyžadovať takúto úroveň. Kaštieľ by mal byť po komplexnej obnove, o ktorej sa hovorí už niekoľko rokov, spolu s istou časťou záhrady verejnosti neprístupný. Podobne, ako je to v prípade Prezidentského paláca. Značná časť parku však ostane verejná, rovnako ako budova čeľadníka. Ten by podľa premiéra mohol slúžiť na kultúrno-spoločenské aktivity, prípadne sobáše a iné podujatia.

Úrad vlády SR spolu so zástupcami Združenia NKP Rusovce, víťazom verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, predstavil v pondelok projekt rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach s odhadovanými nákladmi vo výške viac ako 75 miliónov eur bez DPH. Ten by mal byť kompletne s okolím obnovený do roku 2023. Pre verejnosť bude sprístupnených 81 percent z celkového obnoveného areálu s rozlohou 16 hektárov.

Úrad vlády zároveň predložil na medzirezortné pripomienkové konanie návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce, vrátane priľahlého areálu. Po jeho schválení vládou vyhlási Úrad vlády SR dve nadlimitné verejné obstarávania.

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.