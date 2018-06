Švédsky vojenský atašé: Gripen je najlepšia hodnota za peniaze

Minister obrany Gajdoš by mal svoje rozhodnutie o obstaraní nadzvukových lietadiel predložiť vláde do konca júna. Ako pokračujú vyjednávania? Kedy ste predložili svoju poslednú ponuku? Bola alebo je definitívna?

Neviem podrobnosti z vyjednávaní, pretože nie som súčasťou tímu. Viem, že vyjednávania trvali roky a v priebehu rokov sa menil počet lietadiel a neskôr sa prešlo od prenájmu ku kúpe. Náš tím chodil do Bratislavy často. Pokiaľ viem, dokopy sme dali niekoľko ponúk. Neviem, koľko presne, ale viac ako tri. Boli ešte urobené nejaké posledné úpravy, ale konečnú ponuku sme dali už pred troma týždňami.

Môžete túto ponuku trochu priblížiť? Aká je zhruba cena? Zverejníte ju po ministrovom rozhodnutí?

Úprimne hovorím, cenu neviem. Čítal som však v slovenskej tlači, že to môže byť okolo 1,1 miliardy eur. Čo však môžem povedať, je, že Gripen je asi o 40 percent lacnejší ako americké F16. Je tiež veľmi dôležité, aby sme pri porovnávaní ponuky porovnávali rovnaké veci. Vo švédskom kontrakte je zahrnutá aj údržba, čo nie je prípad tej druhej ponuky, pokiaľ viem. Nákupná cena je však menšia časť nákladov. Operačné náklady v priebehu 30 rokov sú oveľa vyššie ako cena nákupu. Oproti americkým F16 má Gripen skoro o 50 percent nižšie operačné náklady. Zverejnenie a spôsob predstavenia kontraktu je na rozhodnutí vášho ministra.

Súčasťou ponuky je aj logistické centrum, ktoré by Saab vybudoval na Slovensku. Môžete nám povedať, čo by sa tam robilo a pre koho? Aká je garancia, že centrum nakoniec vznikne?

Poznám len koncept, pretože to je ponuka od spoločnosti Saab, a nie od vlády. Funguje to ako pri autách, ktoré keď vezmete do servisu, vždy tam treba za niečo platiť. Na Slovensko by sa chodili servisovať a vylepšovať české, slovenské, maďarské či švédske lietadlá a príjem Slovenska za tieto opravy sa v priebehu 20 až 30 rokov odhaduje na 50 percent hodnoty kontraktu na kúpu lietadiel. Ak sa Slovensko rozhodne pre Gripeny, toto centrum postavíme a bude slúžiť celej európskej Gripen letke. Pýtate sa na garanciu? Saab by to urobil. Povedali to verejne, takže by to urobili. Ale je to aj v komerčnom záujme Saabu. Bolo by to jediné podobné centrum mimo Švédska.

Ministerstvo tvrdilo, že museli skončiť rokovania o prenájme letových hodín, pretože švédska strana viac s takouto možnosťou nepočítala. Pritom sa o tom vyjednávalo zhruba tri roky. Ministerstvo to tiež vysvetľovalo Viedenským dohovorom, ktorý údajne nedovoľuje Švédskemu kráľovstvu vlastniť viac lietadiel. Švédska ambasáda však zdôvodnenie akýmkoľvek dohovorom poprela a potvrdila, že všetky možnosti sú otvorené. Odmietli ste možnosť prenájmu letových hodín?

Prenájom bol ponúkaný od začiatku a je aj naďalej. Slovensko chcelo neskôr zahrnúť aj možnosť kúpy, a tak sme to zariadili. Boli sme pripravení na všetky ponuky. A všetky sú stále na stole. Pokiaľ viem, stále sme otvorení všetkým možnostiam, či je to kúpa, alebo prenájom.

Aký je rozdiel medzi nákupom lietadiel a prenájmom letových hodín, ktorý využívajú aj Česko a Maďarsko? Prečo sa tieto dve krajiny rozhodli pre prenájom, Česko dokonca opakovaný?

Je to v podstate rovnaké. Ak si Slovensko stíhačky prenajme na letové hodiny, bude presne vedieť, za čo platí. Ak však kupujete vec, musíte byť aj zodpovedný za to, čo sa s ňou môže stať. Ponúka to však aj väčšiu dynamiku v spôsobe, akým sa lietadlá použijú. Pri prenájme sa tiež platí za údržbu a niečo sa platí za risk, ktorý pri prenájme podstupuje vlastník. Ak keď ide o bojový stroj, je to v podstate rovnaké ako pri autách. Záleží teda aj na spôsobe, akým chcete vozidlo používať, ale aj na financiách – či za to platíte hneď naraz, alebo platíte časté a pravidelné poplatky za prenájom.

Celkovo sa tieto vyjednávania naťahovali veľmi dlho. Snažilo sa slovenské ministerstvo tlačiť na lepšiu ponuku, alebo v tom mohol zohrať rolu aj fakt, že nový minister dostal na modernizáciu väčší rozpočet a zmenili sa tak aj priority?

Začali sme už v roku 2014. Prečo to trvalo tak dlho, sa musíte opýtať vášho ministra. Nemali sme dôvod to predlžovať, len sme sa snažili splniť požiadavky vášho ministerstva obrany. Prišli parlamentné voľby a s tým aj isté zmeny. Nebolo by odo mňa profesionálne, keby som hádal dôvody. Trvalo to však v každom prípade veľmi dlho.

Ste bývalým vojenským pilotom, podieľali ste sa na vývoji ponúkaných Gripenov JAS 39, lietali ste aj na amerických F 16? Aký je medzi nimi rozdiel z pohľadu pilota?

Gripen vznikol ako produkt úzkej spolupráce technikov a mechanikov spoločnosti Saab, švédskej vlády a nás ako pilotov vzdušných síl. Len spolu sme mohli vytvoriť taký užitočný design. Z mojej perspektívy pilota si myslím, že Gripen je pre pilotov vďačné lietadlo. Je to akoby ste ako pilot boli takmer časťou toho stoja. Uvedomovanie si situácie, to, ako vnímate okolie, a vzájomná interakcia – to bolo do lietadla zabudované od začiatku. Keď Gripen po misii pristane, dotankuje, prezbrojí a znovu vzlietne, trvá to do desať minút. To je až neuveriteľné, keď to porovnáte s inými stíhačkami. Normálne to trvá okolo hodiny. Nakoniec to znamená, že môžete urobiť viac s menej stíhačkami.

Čo podľa vás hovorí v prospech Gripenu? Spomína sa nižšia cena, spolupráca s Maďarskom a Českom, ktoré používajú tiež Gripeny. Americké F 16 sú rokmi a mnohými bojovými misiami overené lietadlá a ponúkaná verzia Block 70 disponuje technikou stíhačiek piatej generácie, ako sú F 35 či ruské T 50.

Lietadlo F16 Block 70, ktoré Slovensku ponúkajú Američania, ešte nebolo postavené a jediný zákazník, o ktorom vieme, je Bahrajn. Vďaka tomu, že som celý život venoval práci na stíhačkách, viem, že keď sa stavia nová verzia, vždy je tam nejaké oneskorenie. Nie je to však len o samotnom lietadle, ale o celom systéme, o zbraňovej a ďalšej výbave. Dnes môžem úprimne povedať, že Gripen je jedno z najlepších bojových lietadiel na svete. Samozrejme, veľkou výhodou budú aj skúsenosti Česka a vzájomná spolupráca a zdieľanie skúseností. Gripeny rovnako ako F16-ky sú však interoperabilné so všetkými stíhačkami. Dôležitý je tiež finančný aspekt a tu môžem garantovať, že je to najlepšia hodnota za peniaze. To nie je len to, že sa niečo snažím predať, na to sa môžete opýtať hocikoho.

Američania svoje stroje nedodajú skôr ako v roku 2022, vy deklarujete, že ste pripravení Gripeny odovzdať do 18 mesiacov. Bolo by v takom prípade dosť času na výcvik pilotov a prípravu infraštruktúry?

Pri F16 s nejakým oneskorením a spolu s tréningom pilotov sme najskôr v roku 2025. To znamená, že ak si vyberiete F16-ky, ešte mnoho rokov budete používať ruské MiG-y, za ktoré Slovensko platí 50 miliónov eur ročne a výsledok je naozaj neprimeraný. My sme pripravení lietadlá doručiť najneskôr do 20 mesiacov od podpisu zmluvy. Myslím si, že je to jediné dobré rozhodnutie, pretože môžete mať fungujúce stíhačky za menej ako dva roky. Ak sa Slovensko rozhodne pre americké F16, zaberie to minimálne päť rokov. Celý ten čas budú tiecť peniaze do MiG-ov zbytočne. Nesmiete tiež zabudnúť, že piloti, ktorí dnes v podstate nemôžu lietať, tiež nebudú čakať roky a radšej odídu do dôchodku. To je tiež veľká hodnota, o ktorú môžete vyčkávaním prísť.

Podľa vás osobne, vyberie si ministerstvo Gripeny?

Nemôžem hádať. Je to rozhodnutie Slovákov a ich vlády. Dúfam, že si vyberiete Gripeny. Bol by som rád, keby sa to podarilo, pretože si myslím, že keď sa míňajú peniaze daňových poplatníkov, musíte minúť každé euro rozumne.