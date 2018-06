Danko: Stretnutie V4 a Baltského združenia by mohlo byť vo februári

V rámci nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) sa uskutoční stretnutie vo formáte V4 + Baltské združenie (Litva, Lotyšsko, Estónsko). Oznámil to Predseda Národnej rady NR SR Andrej Danko (SNS) v utorok počas oficiálnej návštevy v Lotyšsku.

Zároveň doplnil, že pôjde o summit na parlamentnej úrovni, ktorý by sa mohol uskutočniť vo februári.

Predseda NR SR spresnil, že na zorganizovaní summitu V4 s Lotyšskom, Litvou a Estónskom sa dohodli so zástupcami Lotyšska, keďže jeho predsedníctvo v Baltskom združení a slovenské predsedníctvo vo V4 sa budú prelínať.

Podľa šéfa slovenského parlamentu môžu takéto rokovania pomôcť tomu, aby sa V4 vyhla nepochopeniu, „ako to bolo pri otázke migrácie“.

Danko zároveň pripomenul, že na jeseň by malo dôjsť k stretnutiu krajín vyšehradského zoskupenia so zástupcami Nemecka a Francúzska a v marci alebo apríli by sa malo uskutočniť rokovanie V4+Benelux.