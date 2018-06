Smer nevylúčil podporu návrhu Mosta-Híd o alkohole, bude sa ešte rokovať

Koaličná rada by o tejto téme a ďalších návrhoch mala hovoriť ešte v utorok. „Máme niekoľko návrhov, ktoré si musíme vyjasniť,“ uviedol Fico. Podporu návrhu Mosta-Híd nevylúčil, no pripomína situáciu v Maďarsku. „Podobnú právnu úpravu majú v Maďarsku a viedlo to k úniku príjmov v rozpočte,“ poznamenal Fico, podľa ktorého existujú aj riziká v otázke kvality takto páleného alkoholu.

Poslanci Mosta-Híd pri návrhu argumentujú, že na Slovensku, rovnako ako v okolitých krajinách, existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia. Ale v SR je táto činnosť postavená mimo zákon.

Návrh definuje súkromnú výrobu destilátu, ako i súkromného výrobcu destilátu a stanovuje podmienky, za ktorých súkromný výrobca destilátu môže výrobu destilátov vykonávať. Okrem minimálneho veku 18 rokov, vlastníctva destilačného zariadenia spĺňajúceho stanovené podmienky a zákazu použitia vyrobeného destilátu na inú ako súkromnú spotrebu, sa určuje maximálny objem vyrobeného liehu, ktorý súkromný výrobca destilátu môže vyrobiť za jeden kalendárny rok.