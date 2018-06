Kaštieľ v Rusovciach sa dočká generálky

Prvá zmienka o hrade v Rusovciach pochádza z 13. storočia. Súčasný kaštieľ svoju dnešnú podobu nadobudol v polovici 19. storočia. Išlo o jednu z prvých neogotických stavieb na svete.

Zámer zrekonštruovať kaštieľ odsúhlasila vláda ešte v auguste 2012. O rok neskôr kabinet odklepol zabezpečenie financovania rekonštrukcie. Vtedy sa hovorilo o sume približne 33 až 40 miliónov eur. Kaštieľ mal byť vynovený do konca roku 2016. V roku 2014 však od zmluvy odstúpil generálny projektant. Úrad vlády tak musel vyhlásiť nové verejné obstarávanie, z ktorého vyšlo víťazne Združenie NKP Rusovce – firmy Dopravoprojekt a Metroprojekt Praha.

„Kaštieľ bude účelovým zariadením na najvyššej reprezentatívnej úrovni, objekt čeľadníka a záhrad historického parku bude slúžiť verejnosti, pre ňu bude sprístupnených 81 percent z celkového obnoveného areálu s rozlohou 16 hektárov,“ povedala Beáta Durdíková zo združenia. Ako dodala, ráta sa s komplexnou opravou exteriérov kaštieľa, fasád aj so stavebným zásahom do inžinierskych si­etí.

Nové maľby aj stropy

Úrad vlády predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky vrátane priľahlého areálu. Keď vláda návrh schváli, úrad vlády vyhlási dve verejné obstarávania – na stavebné práce a na úpravu parku.

Vnútri kaštieľa obnovia historické výmaľby, povrchy stien a stropov. Výzdoba bude doplnená o originály obrazov a gobelínov, ktoré sú uložené v depozite Slovenského národného múzea. Interiér nebude historickou kópiou. Pôvodný nábytok sa nezachoval, o jeho existencii sa vie len z dvoch historických fotografií. „Nevieme zopakovať to, čo tam historicky bolo. Musíme navrhnúť niečo nové. Nemôžeme si dovoliť urobiť nejakú pseudokópiu,“ vysvetlil Jaroslav Meheš, autor architektonických riešení a interiérov.

Revitalizáciou prejde zachovaná časť terasovej záhrady s fontánou, terasy na východnej aj južnej strane kaštieľa, dva altánky a polkruhová lavica so stolom. Park dostane nové osvetlenie, zhruba sto nových lavičiek, detské ihrisko a cyklostojany pri vstupe. Plán počíta s vysadením 114 stromov, 755 kríkov, 17-tisíc trvaliek a 341-tisíc okrasných cibuľovín. Komplet obnovené budú aj trávnikové plochy.

Zrekonštruovaná bude tiež budova čeľadníka a tento objekt bude prístupný verejnosti. Fasáda nadobudne podobu známu z historických fotografií. Nádvorie sa zastreší a presvetlí, verejnosť budovu bude môcť využívať na oddych či ako sobášnu sieň. Na prízemí bude komunitné centrum, reštaurácia a múzeum.

Cena možno ešte klesne

Náklady na rekonštrukciu kaštieľa a parku sa odhadujú na viac ako 75 miliónov eur – z toho 54,9 milióna sa použije na obnovu kaštieľa, 17,5 milióna na rekonštrukciu čeľadníka a 3,3 milióna na park s historickými záhradami. „Sú to vstupné čísla, s ktorými pôjdeme do verejného obstarávania, očakávame, že súťaž vygeneruje nižšiu cenu,“ mieni Peter Kostolný z Úradu vlády SR. Projekt bude financovaný zo štátnej kasy, prípadne z grantov. Rekonštrukcia by mala byť hotová do roku 2023.

Hoci v minulosti sa o kaštieli špekulovalo ako o možnej rezidencii prezidenta republiky, predseda vlády Peter Pellegrini to vylúčil. „V kaštieli nebude bývať žiadny ústavný činiteľ,“ podčiarkol premiér. Podľa jeho slov sa bude kaštieľ primárne využívať na dôstojnú štátnu reprezentáciu všetkých ústavných činiteľov.

Ján Kresan zo spoločnosti PamArch, ktorá sa zaoberá revitalizáciou pamiatok, vysvetľuje, že rozdiel medzi bežnou rekonštrukciou a rekonštrukciou národnej pamiatky je obrovský. „Jednoducho povedané, postup prác je iný. O všetkom rozhoduje pamiatkový úrad. Musí existovať tzv. predprojektová dokumentácia, to znamená, pamiatkové výskumy, ktoré sú v tomto prípade obrovské. Najmä archeologický výskum v parku. Je to veľmi náročná robota,“ objasnil Kresan.

Pri pamiatkach sa často nepoužívajú bežné stavebné materiály. Všetko podľa Kresana závisí od toho, čo sa zistí pri výskume. „Postupnosť je taká, že keď urobíte pamiatkové výskumy, tak sa zapracujú do projektovej dokumentácie obnovy. Tú musí schváliť pamiatkový úrad, ktorý urobí nejaké rozhodnutie a určí podmienky, ako sa má budova obnovovať – napríklad, že tam nemôžu byť cementové, ale vápenné omietky, čo má byť pozlátené a podobne. V takom prípade sa napríklad nedá použiť nejaké ,fejkové' zlato, ale originál pozlátenie,“ dodal odborník.

Návrh z 90-tych rokov?

Projekt má aj svojich kritikov. Urbanista Adrian Gubčo z projektu Bratislava YIMBY je zo zverejnených vizualizácií sklamaný. Podľa jeho slov Slovensko zápasí s nedostatkom reprezentačných priestorov na najvyššej úrovni. Aj preto sú nároky na ich revitalizáciu veľmi vysoké, pripomína urbanista. „Nanešťastie, prezentovaný projekt je na veľmi nízkej úrovni a nevyvoláva pozitívny dojem, ktorý by sme od realizácie daného typu očakávali, avšak ani pocit, že ide o najlepšie riešenie,“ nazdáva sa Gubčo, podľa ktorého dizajn vyzerá ako vystrihnutý z 90. rokov 20. storočia.

Denník Pravda mal prístup do vnútorných častí kaštieľa v roku 2013, keď sa mala rekonštrukcia pôvodne začať. Chátrajúce priestory už vtedy volali o pomoc. Najreprezenta­tívnejšia miestnosť celého kaštieľa, Rytierska sála nachádzajúca sa na prvom poschodí, sa začala čiastočne renovovať v roku 1996, pôsobila preto vtedy najzachovalejšie. Iné sály v bočných krídlach, ktoré kedysi slúžili ako salóny, knižnica, biliardová miestnosť a ubytovacie apartmány, zápasili s prepadnutými stropmi a s drevokaznou hubou na stenách.