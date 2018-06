Rezort hasí problém s pohotovosťami

Šéf parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) dáva do parlamentu pozmeňovací návrh k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ten zavádza možnosť dočasného poverenia pre lekára vykonávať pohotovosť v ambulancii. Novelu by mal parlament schváliť na júnovej schôdzi, ktorá sa začala včera.

Po dohode s ministerstvom zdravotníctva upravujeme pohotovosti cez novelu zákona o poskytovateľoch. šéf parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník

Od júla má ambulantná prvá pomoc fungovať ináč. Zdravotnícky rezort napríklad v prípade dospelých stanovil 75 miest, kde má byť takáto ambulancia otvorená. Doteraz sa mu však podarilo cez konkurzy vybrať záujemcov iba v 40 percentách. Do júla už zvyšok nestihne. Preto prichádza s dočasným poverením na 4 mesiace pre lekárov. Tí, ak pôjdu do služieb dobrovoľne, dostanú lepšie zaplatené.

„Parlamentný výbor pre zdravotníctvo tento pondelok schválil návrh legislatívnej úpravy, v zmysle ktorej budú v tých bodoch, na ktoré sa vo výberovom konaní neprihlásil žiadny záujemca, poverení organizátori. VÚC im bude rozpisovať všeobecných lekárov a pediatrov, ktorí v nich budú povinne slúžiť do 22.00 hod.,“ povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. V takom prípade lekár dostane odmenu 9 eur na hodinu. Ak by slúžil dobrovoľne, dostal by 12 eur. Do služieb budú môcť nastúpiť všeobecní lekári aj internisti, ktorí majú aspoň trojročnú prax v nemocnici.

Regióny bez záujmu

Pozmeňovací návrh predložil šéf parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník k novele, ktorá pôvodne rozširovala rezidentský program. „Po dohode s ministerstvom zdravotníctva upravujeme pohotovosti cez novelu zákona o poskytovateľoch,“ reagoval Zelník.

Z verejnej súťaže na tzv. organizátorov ambulantných pohotovostí, ktorú ministerstvo zdravotníctva vypísalo vo februári, podmienky nesplnila viac ako polovica z nich, o niektoré regióny ani nebol záujem. Napríklad v Bratislavskom kraji konkurzom neprešiel nikto. V lokalitách Trebišov, Košice-okolie, Kráľovský Chlmec a Gelnica podľa Košického samosprávneho kraja nebol o prevádzkovanie služby záujem, resp. uchádzači neboli vo výberovom konaní úspešní.

Podľa ministerstva žiadosti mali len formálne nedostatky. Preto vypísalo druhé kolo súťaže, ktoré potrvá asi dva mesiace. Na zvyšných 60 percent ambulancii budú preto od júla vydané dočasné povolenia. Podľa pozmeňovacieho návrhu povolenie môže dostať aj ambulancia, ktorá sa nachádza mimo tohto pevne stanoveného miesta. To znamená, že aj lekár v obvode. Čas pohotovostných služieb je určený od 16.00 hod. do 22.00 hodiny cez pracovné dni a od 7.00 hod. do 22.00 cez víkendy. Nad ambulantnými pohotovosťami mali mať pôvodne dozor samosprávne kraje. Túto kompetenciu si podľa Zelníkovho pozmeňovacieho návrhu berie samotné ministerstvo.