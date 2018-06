Pojednávanie so sýkorovcami nakrátko prerušili, dôvodom bol Harabin

Za trojročným procesom v ostro sledovanej kauze mafiánskych vrážd by mala padnúť bodka. Pojednávanie so sýkorovcami na Najvyššom súde prerušili do 12.30 hod.

Pojednávanie už dnes nakrátko prerušili pre konflikt v senáte, ktorý sa išiel poradiť. Jeho predseda povedal, že sudca Štefan Harabin neprípustným spôsobom vkladá obžalovanému Alojzovi Kromkovi do úst odpovede o tom, že obžalovaný namieta zloženie senátu. Harabin to poprel.

Rozruch okolo Harabina

Najvyšší súd v odvolacom konaní rozhoduje, či mužom z gangu sýkoriek potvrdí tresty, medzi ktorými sú aj doživotia. Ten istý súd, ale jeho iný senát v minulosti tieto verdikty už dvakrát zrušil. Pojednávanie sa začalo v utorok a neobišlo sa bez rozruchu okolo Štefana Harabina. Ten podal trestné oznámenia na svojich kolegov, iných sudcov a prokurátorov.

Senát Najvyššieho súdu sa v utorok oboznámil so spisovým materiálom, zazneli záverečné návrhy prokurátora a advokátov obžalovaných. Obžalovaní sú boss sýkoriek Róbert Lališ zvaný Kýbel, Ivan Cupper prezývaný Vincko, v iných prípadoch na doživotie odsúdený Alojz Kromka známy ako Lojzo Čistič, Martin Bihári zvaný Rus. Ďalším súdeným v tomto prípade bol Jozef Roháč (Potkan), ktorý si odpykáva trest v Maďarsku. Toho súd vylúčil na samostatné konanie.

Právni zástupcovia vo svojich záverečných návrhoch požadovali zrušenie rozsudku a vrátenie veci na prvostupňový súd. Argumentovali tiež nezákonným zložením utorňajšieho senátu, ktoré na začiatku zasadnutia kritizoval aj samotný člen senátu Harabin. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry navrhol odvolanie Kýbla a jeho spoločníkov zamietnuť.

Gang pôsobil v Bratislave

Sýkorovci čelili obžalobe, ktorá ich vinila zo šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999 – Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku a Miloša Piliara – a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Gang pôsobil v Bratislave a okolí. Živil sa vydieraním, výpalným, vraždami a inou kriminálnou činnosťou.

Špecializovaný trestný súd v novembri 2017 rozhodol o doživotí pre Kýbla, Vincka a Roháča. Bihári dostal 23 rokov za mrežami, svoju vinu priznal. U Čističa súd uznal vinu, ale ďalší trest neuložil, pretože si už odpykáva doživotie za predchádzajúce trestné činy.

Rovnaké rozhodnutia padli na špecializovanom súde v marci 2016 a v apríli 2017. Najvyšší súd ich zrušil, senát vtedy viedol Harabin. Jeho senát nakoniec vec špecializovanému súdu odobral a pridelil ju Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Prokurátor však podal návrh na opätovné pridelenie kauzy pod „špeciál“, čomu iný senát Najvyššieho súdu vyhovel.

Podľa Harabina by mal zasiahnuť Čižnár

Harabin tvrdí, že prokurátor na to nemal právo a banskobystrický krajský súd podľa neho nemal odňatie veci akceptovať. Dodal, že pochybila aj predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová, keď zmenila zloženie senátu, ktorého bol on pôvodne predsedom. Zákonným senátom vo veci je teda podľa Harabina len jeho pôvodný senát. Preto avizoval podanie trestného oznámenia na Švecovú, prokurátora, senát Krajského súdu Banská Bystrica, senát špecializovaného súdu a tiež na členov senátu, ktorého je momentálne členom. Podľa Harabina by mal začať vo veci konať ex offo generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

Predseda senátu okamžite poukázal na fakt, že ide o neštandardný postup, keď člen senátu dáva právny výklad a podáva trestné oznámenie počas verejného zasadnutia.

Švecová považuje konanie Harabina za neštandardné

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR) Daniela Švecová považuje konanie sudcu Harabina za neštandardné a smerujúce k zmareniu pojednávania vo veci obzvlášť závažného trestného činu.

Ako sa uvádza v stanovisku predsedníčky, čo sa týka zloženia senátu, ktorý rozhoduje v spomínanej trestnej veci, "jednoznačne treba skonštatovať, že tento senát je zložený zákonným spôsobom a v súlade s rozvrhom práce NS SR na rok 2018“. Preto trestné oznámenie zo strany Harabina považuje za nedôvodné.