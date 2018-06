Slovensko stiahne nomináciu Rumanu na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ

Povedal to dnes po rokovaní vlády SR minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý navyše potvrdil, že Slovensko vyskúša ďalšieho kandidáta či kandidátku. Rumanu odporučila Súdna rada SR a následne aj vláda, neuspel však pri poradnom výbore, ktorý posudzuje jednotlivých kandidátov. Slovensko sa pokúšalo obsadiť tento post už trikrát, pred Rumanom neuspela Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť cudzieho jazyka ani Radoslav Procházka, ktorému vyčítali nedostatočný morálny kredit.

„Stiahneme nomináciu pána Rumanu a nájdeme ďalšieho kandidáta či kandidátku. Máme už nejaké životopisy, ktoré budeme posudzovať a uvidíme, snáď budeme úspešní,“ spresnil Gál. Zároveň minister dodal, že nie sú zatiaľ stanovené termíny, nové meno musí rovnako odobriť Súdna rada SR a následne vláda SR. Gál v čase, keď bola Rumanova nominácia neúspešná, uviedol, že rezort spravodlivosti nemá priamy dosah na kvalitu kandidátov.

„Neteší ma táto situácia, je to ďalší nepodarený pokus Slovenskej republiky umiestniť niekoho na tento súd. Nič iné mi nezostáva, len akceptovať stanovisko poradného výboru. My ako ministerstvo nevieme posúdiť, kto je ako pripravený v momente začať pracovať,“ uviedol vtedy Gál. Na otázku, či pozná konkrétnejšie dôvody, prečo Rumana neuspel, odpovedal, že podľa poradného výboru nebol dostatočne zorientovaný v problematike, ktorou sa zaoberá súd v Luxemburgu. „Podľa nich tento kandidát nespĺňa požiadavky, nie je dostatočne zdatný a skúsený v európskych záležitostiach. Budeme musieť hľadať riešenia v spolupráci so Súdnou radou SR, aby ďalší kandidát či kandidátka definitívne uspeli,“ doplnil.

Ako kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ Súdna rada SR zvolila sudcu Ivana Rumanu koncom januára 2018. V druhom kole voľby porazil bývalého šéfa Ústavného súdu SR a poradcu prezidenta Jána Mazáka. Rumanu ako kandidáta na post dodatočného sudcu nominoval člen rady Daniel Hudák a Združenie sudcov Slovenska. Rumana, ktorý v druhom kole voľby dostal 11 zo 14 hlasov, podla vlastných slov už 12 rokov pôsobí ako sudca správneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Na prvom kole voľby, v ktorom žiadny z kandidátov nezískal potrebný počet hlasov, sa okrem Rumanu a Mazáka zúčastnil aj Michal Kučera nominovaný Slovenskou advokátskou komorou. Slovenská republika mala obsadiť post sudcu už v roku 2016, no predošlým kandidátom sa nepodarilo uspieť, keď ich neschválil poradný výbor Rady Európskej únie.