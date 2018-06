Pellegrini: Kiska už nie je nadstranícky prezident, ale budúci opozičný politik (+reakcie)

„Očakával som, že pravdivo posúdi stav našej krajiny, ale videl som prezidenta, ktorý o Slovensku nepovedal nič pozitívne. Nedotkol sa nášho dobrého hospodárskeho vývoja, v oblasti nezamestnanosti, nedotkol sa zvyšovania miezd a kvality života. Urobil len znôžku kritiky,“ povedal Pellegrini s tým, že Kiska zároveň žiadal občanov, aby boli na krajinu hrdí.

Podľa Pellegriniho prezident hovoril veľa o právnom štáte a apeloval na morálne autority a o návrate dôvery občanov v inštitúcie. „Preto by som bol veľmi rád, keby sa chlapsky postavil k podozreniam, ktoré súvisia práve s jeho osobou a ktoré hovoria o tom, že pravdepodobne prekročil limit pri výdavkoch na volebnú kampaň. Dodnes mlčí,“ odkázal predseda vlády.

Pripustil, že sa robia aj chyby, „ale veľa ľudí tu odviedlo výbornú prácu, o ktorú zrejme Kiska nemá záujem“. „Som priaznivec konštruktívnej kritiky, ale aj priaznivec spravodlivosti. Keď niečo kritizujem, na druhej stane vyzdvihujem veci, ktoré sa podarilo splniť,“ dodal Pellegrini.

Danko: V politike nemožno brať veci osobne, je dôležité kritiku aj prijať

Dôležité je kritiku prijať, v politike totiž nemožno brať veci osobne. Novinárom to v reakcii na správu o stave republiky povedal šéf parlamentu a líder SNS Andrej Danko.

„Z niektorých vecí sa dá poučiť, niektoré sa dajú opraviť, a niektoré sú v realite iné. Ale myslím, že sme tento prejav zvládli a verím, že z toho, čo sa poučiť dá, sa poučíme,“ poznamenal.

Danko odmietol Kiskov prejav kritizovať tak, ako to urobili napríklad predstavitelia Smeru. „Ak nebudeme problémy riešiť a hľadať kompromisy, je to cesta do pekla. Ja sa budem v politike snažiť hľadať konštruktívne riešenia. Ak si niekto myslí, že zosmiešňovanie a hľadanie senzácií je cesta, ja hovorím, že to nie je cesta pre Slovensko,“ dodal.

Bugár: Kiska hodnotil vládu, nie stav republiky

Referát prezidenta Andreja Kisku na pôde Národnej rady SR bol prejavom hodnotiacim činnosť vlády a nie stav republiky. Myslí si to predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár.

„Netreba vidieť len problémy, ale aj úspechy. Určite vo svojom prejave mal aj pozitívne veci, hovoril o chýbajúcej poctivej diskusii, čo tvrdím tiež,“ podotkol Bugár.

Aj on, podobne ako premiér Peter Pellegrini, tvrdí, že v Kiskovej správe zanikli pozitívne pasáže. „Mohol hovoriť aj o úspechoch. Dokonca povedal, že namiesto plnenia vládneho programu sú tu nejaké sociálne balíčky. To nie je pravdivý výrok. Vládny program plníme,“ dodal Bugár.

Na rozdiel od Pellegriniho si však nemyslí, že Kiska si prejavom chystal pôdu pre budúce pôsobenie v politike.

Fico: Kiska mal prejav opozičného politika, zneužíva svoju funkciu

Prezident Kiska svojim prejavom o stave republiky potvrdil, že je opozičným politikom. Žiadna vízia, len kritika. Novinárom to povedal šéf Smeru a expremiér Robert Fico.

„Už v roku 2014, keď boli prezidentské voľby, som povedal, že Kiska bude opozičný politik. A jeho vystúpenie bolo presne v tom duchu. Ešte pred niekoľkými mesiacmi hovoril, že Slovensko je úspešná krajina, zrazu je to preňho čierna diera bez perspektívy,“ odkázal Fico.

Strana Smer podľa jeho slov očakávala, že prezident použije nejakú mieru sebareflexie. „Ak niekto hovorí o dôvere ľudí v štát, súdy, políciu a prokuratúru, musí sa vysporiadať s vážnymi podozreniami, ktoré sú spojené s jeho menom. Mal povedať niečo o tom, ako pripravil ľudí v 48 bytoch v Kysuckom Novom Meste o bývanie, ako pripravil o pozemok zubára, o tom, ako financoval kampaň, podozreniach pokiaľ ide o DPH,“ myslí si Fico.

Predstavitelia Smeru sú teda z Kiskovho prejavu sklamaní. „Bol to prejav opozičného politika, ktorý zneužíva funkciu prezidenta na stranícke účely,“ konštatoval šéf Smeru.

Zároveň avizoval, že jeho strana pripraví návrh, aby každý, kto bude v roku 2019 kandidovať na prezidenta, bol zbavený obchodného, daňového či bankového tajomstva. „Je vysoko pravdepodobné, že s tou iniciatívou prídeme. Chceme vysloviť presvedčenie, že nový prezident nebude čeliť takýmto vážnym podozreniam, kvôli ktorým mal Kiska už dávno odstúpiť z funkcie,“ myslí si.

Fico si prejav hlavy štátu nevypočul osobne v rokovacej sále. „Sedel som v kancelárii, chcel som si to vypočuť v televízii. Tam je to objektívnejšie. Nepovažujem to za žiadnu mieru neúcty,“ vysvetlil.

Na otázku, či v Smere uvažujú o premiérovi Petrovi Pellegrinim (Smer) ako o kandidátovi na prezidenta, Fico odvetil, že je to hlúposť.

Jarjabek: Vystúpenie prezidenta bol jeden zlý vtip

Poslanec Smeru Dušan Jarjabek označil vystúpenie prezidenta Andreja Kisku „za jeden zlý prejav“. „Prezident týmto prejavom prestal byť prezidentom Slovenskej republiky a začal byť opozičným poslancom,“ myslí si.

Podľa Jarjabka je „politicky perverzné“, keď Kiska vo svojom vystúpení spojil politiku s vraždou novinára Jána Kuciaka. Ako ďalej povedal Jarjabek, prezident emocionálne vháňa ľudí do ulíc. „To chce pán prezident, aby tu nastali nepokoje?“ spýtal sa.

Maďarič: Kiska to podal najmä negatívne

Aj podľa exministra kultúry Mareka Maďariča (Smer) podal Kiska správu o stave spoločnosti najmä z negatívneho pohľadu, ktorý je však „dosť podstatný“. S viacerými charakteristikami Maďarič súhlasí. „Na druhej strane sa mi zdalo, že tá správa bola neúplná. Nežijeme len vyslovene v negatívnom svete. Správa spred roka sa mi zdala komplexnejšia,“ povedal Maďarič. Súhlasí, že jeden z problémov Slovenska je nerovnosť pred zákonom. „Ale aj keď je tu nespravodlivosť, sú tu aj pozitívne veci,“ myslí si Maďarič.

Hrnko: Ak chce niekto kritizovať, musí mať na to právo

„Slová, slová, slová, nič len slová,“ okomentoval prezidentov prejav podpredseda SNS Anton Hrnko. Na správu sa treba podľa neho pozerať nielen podľa toho, čo je povedané, ale aj kto to hovorí. „Ak chce niekto kritizovať, musí mať na tú kritiku právo,“ podotkol.

Kiššová: Správa bola veľmi silná a vecná

Podpredsedníčka a poslankyňa parlamentu za opozičnú SaS Jana Kiššová uviedla, že pre ňu bola prezidentova správa „veľmi silná a vecná“.

„Hovoril mi z duše, pretože otvorene sa vyjadroval o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Maritny Kušnírovej. Hovoril o absencii slušnej a spravodlivej spoločnosti. Tá kritika bola úplne na mieste. Vláda rieši len samú seba a nepriniesla nič, žiadne systémové zmeny, len ad hoc riešenia, ktoré Slovensko neposúvajú,“ povedala Kiššová.

Matovič je spokojný

Bol to dosť obsažný prejav. Z toho, čo Slovensko trápi, asi na nič nezabudol. Takto si predstavujem správu o stave republiky. Prezident by mal takto sumarizovať, čo krajinu trápi, pripomenúť a prehovoriť do duše poslancom. To presne prezident urobil, ja som spokojný, povedal líder OĽaNO Igor Matovič.

Jeho kolegyňa Veronika Remišová oceňuje, že prezident vrátil pozornosť spoločnosti na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorá v tomto momente stále nie je vyriešená. „Na druhej strane nesúhlasím s pánom prezidentom s tým, že táto situácia je nejakým generačným zlyhaním. V každej generácii sa nájdu hrdinovia a v každej generácii sa nájdu aj nečestní politici a gauneri,“ doplnila.

Beblavý: Pomerne tvrdé, ale pravdivé

Aj nezaradeného poslanca a šéfa mimoparlamentnej strany Spolu Miroslava Beblavého potešilo, že prezident, napriek tomu, že ohlásil politickú budúcnosť, hovoril pravdu bez ohľadu na to, či je populárna, alebo nie. „Najdôležitejšia časť bola tá, kde pomenoval zlyhania právneho štátu a dôvery ľudí v štát. Jeho slová boli pomerne tvrdé, ale pravdivé, potvrdzuje sa, že Slovensko potrebuje zásadnú rekonštrukciu štátu,“ povedal Beblavý.

Kollár má výhrady

„Zhodnotil to celkom dobre,“ skonštatoval predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Prezidentov prejav považuje za vyvážený, ale má výhrady. „Prekáža mi, že nespomenul obyčajných ľudí. Ale pomenoval správne veci v pôdohospodárstve a vyzdvihol Čižnára. V tomto súhlasím,“ doplnil Kollár.

Fedor: Kiska ako nádej pre nemálo ľudí

Poslanec Martin Fedor (Most-Híd) označil prejav prezidenta Andreja Kisku v NR SR o stave SR ako potrebný pre spoločnosť. Ako uviedol, sám tiež dlhodobo hovorí o nevyhnutných systémových zmenách v polícii a čaká na návrhy vlády. „Je to potrebné, aby nedôvera ďalej nerozkladala spoločnosť,“ povedal Fedor.

Zároveň očakával, že prezident bude hovoriť o európskej a zahraničnej politike, keďže v tej panuje v našej spoločnosti tiež zmätok v mysliach ľudí aj politikov, či už koaličných alebo opozičných. „Tu by zásadné vyjadrenia prezidenta boli namieste. Napriek tomu si myslím, že pán prezident predstavuje nádej pre nemálo ľudí, ktorí na Slovensku očakávajú racionálnu, normálnu a slušnú politiku,“ dodal Fedor.