Príčinu smrti ôsmaka na telocviku určí pitva

Tragédia sa stala v utorok na hodine telesnej výchovy na multifunkčnom ihrisku, viedol ju riaditeľ školy Bohuslav Vaľko. Na hodine prebiehali koncoročné testy. Jednou z disciplín mal byť aj beh. Adam si mal po behu ľahnúť na zem a stratiť vedomie. Záchranári bojovali o jeho život 40 minút. Riaditeľ Vaľko chlapca oživoval do príchodu záchranárov a k deťom, ktoré boli najviac zasiahnuté tragédiou, hneď privolal psychológa. „Riaditeľ, ako aj celý pedagogický zbor, vyjadruje v súvislosti s touto udalosťou na školskom ihrisku hlbokú ľútosť a spoluúčasť na bolestnom zármutku celej rodine nášho žiaka Adama. Vyhasnutie života mladého človeka, ktorý bol skvelým synom a bratom, oddaným kamarátom a zároveň i vynikajúcim žiakom našej školy, mimoriadne silno zasiahlo každého jedného z nás,“ píše sa v stanovisku školy. Tá sa viac k podrobnostiam na žiadosť Adamových rodičov nevyjadruje.

Koncoročné testy z telesnej výchovy sa na bežných školách, akou je aj spišskonovoveská, vykonávajú bežne. „Žiak má odbehnúť určitú vzdialenosť, skočiť do diaľky. To sa hodnotí u detí všetkých ročníkov, podľa toho potom deti dostávajú známku,“ vysvetlil riaditeľ Základnej školy Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom Ferdinand Brunovský s tým, že učitelia disponujú tabuľkami, kde sú určené limity v jednotlivých atletických disciplínach, ktoré by žiak mal splniť.

Podľa prezidenta Slovenského Červeného kríža Viliama Dobiáša sa zatiaľ o príčinách Adamovho kolapsu dá len špekulovať. Jednou z možností môže byť skrytá choroba srdca, ktorú dokáže odhaliť iba špeciálne kardiologické vyšetrenie a človek o nej nemusí vedieť. „Neviem viac, ako bolo v novinách, ale teoreticky prichádza do úvahy aj to, že chlapec mohol mať v ústach žuvačku, tá vbehla do dýchacích ciest. Tie síce neupchá, ale reflexne vyvolá zastavenie obehu. Začul som však aj také informácie, že už ráno mu bolo zle, vracal alebo ho napínalo na vracanie. Preto je ešte jedna možnosť, a tou môže byť nejaká viróza. Keď sa počas chrípky alebo vírusových ochorení robí nejaká telesná námaha, vírusy napádajú srdcový sval a niekedy vzniká zápal srdcového svalu. To potom vedie aj u mladých ľudí k zlyhávaniu krvného obehu,“ odhadol Dobiáš, podľa ktorého príčinu úmrtia ukáže pitva.

Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová potvrdila, že obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať pitvu. „Polícia v tejto súvislosti prijala trestné oznámenie a na základe výsledkov pitvy rozhodne o ďalšom postupe,“ dodala Ivanová. Bližšie informácie polícia neposkytuje vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce úkony.