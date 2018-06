Dieru medzi pohotovosťami načas zalátali

Prázdne ambulancie pohotovostí dočasne na štyri mesiace obsadia lekári, ktorých určia samosprávne kraje. A tie sa nemusia pýtať doktorov, či súhlasia. Zákon im totiž uloží povinnosť nastúpiť do pohotovostnej služby. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrh poslanca Štefana Zelníka (SNS), ktorý včera schválil parlament. Lekári v súvislosti s ním hovoria o zbytočnom nátlaku.

Od júla malo službu ambulantnej prvej pomoci zabezpečovať 75 pohotovostných ambulancií pre dospelých a 61 pre deti a dorast v tzv. pevnej sieti – vo vybratých mestách. Ministerstvu zdravotníctva sa však pre chýbajúcu ochotu lekárov slúžiť do 22. hodiny podarilo zabezpečiť iba 40 percent z nich.

Problém preto vyriešili v poslednej chvíli zavedením dočasnej povinnosti pre lekárov. „Nemôže však slúžiť ktokoľvek, vždy pôjde o lekára, ktorý má aspoň trojročnú prax,“ spresnil Zelník, ktorý podal návrh po dohode so zdravotníckym rezortom v rámci prerokovávanej novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Povinnosť sa na najbližšie štyri mesiace týka pediatrov, všeobecných lekárov pre dospelých a internistov.

Zatiaľ sa ministerstvu nepodarilo obsadiť 47 pohotovostných ambulancií pre dospelých a 35 detských. Vypísalo druhé kolo výberového konania pre tých, ktorí chcú túto službu manažovať. Konkurz potrvá minimálne dva mesiace.

Systém ambulantných pohotovostí prechádza od leta zmenami. Ordinačný čas sa skracuje, namiesto celonočnej služby budú lekári v práci od 16. h do 22. h. Pôvodne však malo ísť o prácu na báze dobrovoľnosti. Prax však ukázala, že lekári sa do nočnej nehrnú. Zelníkov návrh tak zaviedol pre nich povinnosť slúžiť do desiatej večer. Ak sa lekár prihlási do pohotovosti sám, dostane 12-eurovú hodinovú mzdu. V opačnom prípade to bude o tri eurá menej. „Lekárom sme urobili veľký ústupok,“ skonštatovala na margo týchto zmien ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru).

„Nie som s tým vôbec stotožnený, pre mňa to nie je normálne, robiť v kuse pomaly 15 hodín,“ reagoval na zmeny Igor Molčák, všeobecný lekár pre dospelých v Bratislave. Pokladá to za nútenie zo strany ministerstva zdravotníctva.

Problém plniť pohotovostnú službu budú mať podľa Valérie Cehulovej, všeobecnej lekárky zo Spišskej Novej Vsi, najmä dochádzajúci lekári. Hrozí totiž, že do spádovej oblasti Spišskej Novej Vsi bude patriť v rámci pohotovosti aj Gelnica či Krompachy. „Lekár skončí o tretej v ambulancii, potom sadne do auta a na šestnástu bude letieť do Spišskej Novej Vsi, je to náročné na presun. Navyše veľa lekárov je v dôchodkovom veku,“ upozornila Cehulová.

Odborníci však čiastočne uznávajú, že ide o logický krok, keď zlyhá dobrovoľnosť. „Musí byť v tomto smere poriadok, nočná služba je navyše nadmerne honorovaná oproti denným hodinám,“ mieni praktický lekár z Bratislavy Michal Ondrkal. Zdôrazňuje, že je potrebné ambulantnou prvou pomocou odľahčiť nemocničné urgenty. „Mnohí si zvykli chodiť na urgenty aj s nízkou teplotou a vyžadovali komplexné vyšetrenie a nielen stanovenie diagnózy a prvotnú liečbu, ktorú by dostali od svojho praktického lekára,“ dodal Ondrkal.

Samosprávy vnímajú opatrenie ako krajný spôsob riešenia situácie. „V prípade, že nebude možné vytvoriť zoznam služieb ambulantnej prvej pomoci na základe súhlasnej dohody lekárov, kraj určí lekárov do služieb podľa povinného abecedného zoznamu,“ spresnil pre Pravdu hovorca Trnavského kraja Patrik Velšic.

Prešovský samosprávny kraj dúfa, že to pôjde cestou dohody. „Dali sme lekárom možnosť, že ak sa nedohodnú s poverenými organizátormi, môžu sa ešte dohodnúť sami medzi sebou a stanoviť si poradie pri službách,“ priblížil Július Zbyňovský, vedúci odboru zdravotníctva v Prešove. V opačnom prípade poradie aj tu podľa abecedného zoznamu stanoví VÚC bez ohľadu na výhrady lekárov. „V prípade, že nebude môcť odslúžiť svoju službu, sám si bude musieť zohnať náhradu, to už pôjde mimo nás,“ spresnil Zbyňovský. Dodáva, že zoznam zverejnia na stránke samosprávy, čím sa pre lekárov stane záväzným.

Na voľných 60 percent ambulancií budú od júla vydané dočasné povolenia na štyri mesiace. Tie môže dostať aj ambulancia, ktorá sa nachádza mimo pevnej siete. To znamená, že lekár môže vykonávať túto službu vo svojej praktickej ambulancii. Pokiaľ sa nepodarí nájsť prevádzkovateľov pre všetky stanovené mestá v sieti do konca novembra, rezort to už pravdepodobne nechá tak. „Darmo budeme dupotať nohami, keď nemáme ľudí, nezabezpečíme chod toľkých bodov,“ skonštatoval Zelník.

So zámerom prebudovať sieť ambulantných pohotovostí prišiel ešte minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru). Zámerom bolo najmä odbremenenie urgentných príjmov, ktoré sú v nemocniciach. Pôvodných 95 ambulancií pre dospelých zredukoval na 75. Skrátil im ordinačný čas z pôvodne celonočnej prevádzky na službu od 16. do 22. hodiny cez pracovné dni a od 7. do 22. hodiny cez víkendy.