VšZP odmieta tvrdenia o ohrození poskytovania starostlivosti u gynekológov

„Všeobecná zdravotná poisťovňa má zmluvné vzťahy s gynekológmi, ktorí sú členmi združenia Zdravita, uzatvorené do 30. júna. Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúkla združeniu Zdravita zmluvné úpravy s účinnosťou od 1. apríla 2018, avšak z ich strany boli odmietnuté. Ostatné asociácie ako aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú organizovaní, zmluvné úpravy prijali. Navýšenie zmluvných úprav s účinnosťou od 1. apríla 2018 predstavuje sumu v priemere 6,7 milióna eur mesačne oproti roku 2017,“ vysvetlila hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.

Zdravotná poisťovňa považuje za nekorektné, že združenie komentuje neukončený proces rokovaní o navýšení platieb. „Všeobecná zdravotná poisťovňa niekoľkokrát otvorene deklarovala, že medziročne navýši platby, čiže poskytne ambulantnému sektoru o niekoľko desiatok miliónov eur viac v porovnaní s minulým rokom. Zmluvné podmienky so združením Zdravita ešte nie sú uzatvorené, rokovania prebiehajú a až do ich ukončenia zdravotná poisťovňa nebude tento proces komentovať,“ uviedla Vasilenková. Všeobecná zdravotná poisťovňa verí, že v najbližšom období sa strany dohodnú.

Asociácia súkromných lekárov upozornila v stredu okrem iného na nedofinancovanie ambulantného sektora. „Minulý rok bol ozdravný plán pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, minulý rok sa zmluvy so zdravotnými poisťovňami navyšovali o nulu, bolo nám sľúbených 50 miliónov eur do ambulantného sektoru a dodnes sme z nich nevideli ani cent. Od 1. júla nebude mať trištvrte milióna našich pacientiek – mamičiek gynekologickú starostlivosť, pretože naše zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou zanikajú,“ upozornil prezident ASL Marián Šóth.