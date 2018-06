Chmelár predniesol Tieňovú správu o stave republiky, vypočuť si ju prišli aj exprezidenti

Je totiž presvedčený, že prezidentskí kandidáti by mali verejnosti aj takýmto spôsobom ukázať svoju kompetentnosť. V prejave vyzval na diskusiu o novej spoločenskej zmluve, ktorá by mohla vyústiť do prijatia novej Ústavy a zadefinovania Druhej Slovenskej republiky, a tiež na posilnenie právomocí hlavy štátu, ktorú vyberajú občania v priamej voľbe.

Viac ako trištvrtehodinový prejav si v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave vypočuli aj exprezidenti Ivan Gašparovič a Rudolf Schuster. Chmelár vysvetlil, že od prezidentského kandidáta je korektné, aby nielen kritizoval, ale aj ukázal, ako si predstavuje výkon funkcie. „Aby občania mohli porovnávať a vedieť, ako by som si v nej počínal,“ vysvetlil zmysel jeho aktivity.

Doterajším správam o stave republiky Chmelár vyčíta, že neprinášajú riešenia, ale sú glosovaním udalostí. Za takú označil aj správu, ktorú v stredu (13.6.) predniesol v parlamente Andrej Kiska.

„To, čo sme počuli, nebola komplexná syntéza, to boli rešerše, navyše to bola skôr správa o stave vlády ako správa o stave republiky. V takomto ponímaní musíte byť jednak nad vecou a jednak by ste mali ponúknuť komplexnú syntézu stavu spoločnosti a zároveň aj s návrhmi na riešenie,“ vysvetlil.