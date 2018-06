O kaštieľ v Rusovciach sa malo súťažiť, tvrdia architekti

O novej podobe národnej kultúrnej pamiatky v bratislavských Rusovciach nemá rozhodovať najnižšia cena, ale najlepší nápad. Tvrdí to komora architektov, ktorá kritizuje Úrad vlády za to, že na rekonštrukciu jedinečného kaštieľa nevypísal architektonickú súťaž. V nej by sa najlepšie tímy pobili o to, kto a ako by dal nový vzhľad areálu, kde budú ústavní činitelia prijímať zahraničné návštevy. Úrad vlády sa však vybral inou cestou, cez tender hľadal firmu na opravu. Podľa neho tým zákon neporušil.