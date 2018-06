Mal granát v posede vystrašiť poslanca?

Čudné praktiky sa dejú v Novej Bani. Poslanec mestského zastupiteľstva a tiež predseda poľovníckeho združenia v Novej Bani Peter Forgáč našiel na poľovníckom posede nastražený funkčný ručný granát. Či to súvisí s jeho prácou poslanca, odmietol komentovať. So zastrašovaním primátora a poslancov majú v meste skúsenosti spred niekoľkých rokov. Polícia si s tým nevie dať rady.

Novobanský poslanec našiel granát pred niekoľkými dňami a svoj nález okamžite nahlásil polícii. „Granát so zapaľovačom bol v poľovníckom posede v poľovnom revíri Háj v lokalite Čierne Blato v katastri obce Píla v okrese Žarnovica. Polícia ho zaistila a zaslala na expertízne skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav v Slovenskej Ľupči a momentálne sa čaká na výsledok expertízy. Vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom už začal trestné stíhanie vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami,“ informovala krajská policajná hovorkyňa v Banskej Bystrici Mária Faltániová.

Samotný Forgáč prípad nekomentoval, podľa jeho slov na to nevidí dôvod. Primátor Novej Bane Ján Havran nechce špekulovať, s čím môže mať granát nastražený v posede súvis. „Stále existujú ľudia, ktorí sa so zmenami, ktoré sme urobili pred niekoľkými rokmi, nevedia zmieriť. Spolieham sa na to, že polícia sa k vinníkovi či vinníkom dopátra,“ nádeja sa Havran. V každom prípade nejde o prvý prípad, keď sa niekto verejným funkcionárom v tomto meste vyhrážal.

„Divné veci sa u nás začali diať ešte v minulom volebnom období po mojom nástupe do funkcie. Najskôr mi niekto do pivnice pod rodinným domom hodil horiacu pneumatiku, potom mi napísali na múr domu hanlivé nápisy a namaľovali šibenicu a obesenca. Vyvrcholilo to tým, že mi v rozostavanom rodinnom dome vybuchla propán-butánová bomba. Prípad som ohlásil polícii, tá na základe pachovej stopy identifikovala podozrivú osobu. Prokurátor však vznesenie obžaloby neprijal pre nedostatok dôkazov. Nikdy sa to nevyšetrilo. V tom čase zhorel aj džíp tomu istému poslancovi, ktorý teraz v posede našiel granát,“ povedal Havran. Aj v tomto prípade zostal páchateľ neznámy.

Útoky podľa neho s najväčšou pravdepodobnosťou súvisia so zmenami, ktoré ako primátor zaviedol, a týkali sa lesného hospodárstva či poľovníckych aktivít v revíre. V lesoch sa vtedy vo veľkom kradlo drevo a mesto zvýšilo ich ochranu, urobilo aj personálne zmeny vo vedení. „Dovtedy bol pre mesto zisk z mestských lesov okolo 6-tisíc eur a dva roky po výmene už okolo 240-tisíc eur,“ podčiarkol primátor. K zmenám došlo aj v poľovnom revíre, kde sa vymenil prenajímateľ. Revír má vyše 6-tisíc hektárov, z toho nadpolovičnú väčšinu vlastní mesto Nová Baňa. Mesto rozhoduje teda o tom, kto ho bude užívať. Ide o lukratívny majetok.

V apríli 2016 neznámy páchateľ podpálil auto poslankyni Viktórii Valachovičovej. Tá si myslí, že to mohlo súvisieť s jej prácou v komunálnej politike. „Auto mi zhorelo pred domom asi o pol desiatej večer. Bola som doma a počula výbuch. Potom som už videla len horiace auto. Hasiči prišli rýchlo, no na jeho záchranu to nestačilo,“ spomína poslankyňa. Aj tento prípad zostal nevyšetrený a páchateľ je neznámy dodnes. Valachovičová tvrdí, že polícia pracovala aj s verziou požiaru od elektrického skratu, nezávislí odborníci jej však potvrdili, že išlo o podpálenie.

K podobným prípadom ako v Novej Bani dochádza aj v iných obciach. Polícia však nevedie štatistiku takejto trestnej činnosti, keď sú obeťami primátori, starostovia či poslanci. "Aj my sa informácie o takýchto prípadoch dozvedáme skôr z médií. Je pravda, že sa stávajú hlavne v nadväznosti na prijímané rozhodnutia vo vzťahu ku konkrétnej osobe či k skupine osôb.

Napriek tomu možno povedať, že na Slovensku máme viac ako 2 900 samospráv a počet takýchto prípadov sa dá považovať za zriedkavý. Ide však o ataky voči tým, čo reprezentujú volené verejné funkcie, a to sa nedá ničím ospravedlniť," reagoval hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.