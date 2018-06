Fico chce kvôli Kiskovi zmeniť zákon o spôsobe voľby prezidenta

Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva predloží Smer do parlamentu v septembri. Do paragrafu, ktorý hovorí, čo všetko musí kandidát predložiť predsedovi NR SR, má teda pribudnúť nová podmienka, ktorou je vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že sa počas kampane vzdáva daňového tajomstva. „Ak to neurobí, nebude môcť kandidovať,“ ozrejmil Fico. Dňom volieb sa mu daňové tajomstvo vráti.

Fico zopakoval, že konanie Kisku je amorálne a diskvalifikujúce. „Chceme zabrániť tomu, aby sa v budúcnosti niečo také mohlo opakovať. Je nemožné, aby na čele štátu stál daňový podvodník. My tu predkladáme informácie, ktoré potvrdzujú, že Kiska si chcel pätinu kampane preplatiť zo štátnych peňazí cez vratku DPH,“ odkázal.

Kauza Kisku je navyše podľa jeho slov exemplárny prípad dvojakého metra novinárov. „Pýtam sa, čo by ste spravili so mnou, ak by som si uplatnil neoprávnenú vratku DPH či urobil 12 opravných daňových priznaní? Už by som asi nebol nažive,“ myslí si.

Fico zatiaľ o novele hovoril so šéfom Mosta-Híd Bélom Bugárom, ktorý ako kandidát na prezidenta so zmenou problém nemá. SNS zatiaľ kandidáta nepredstavila.