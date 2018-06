Šufliarsky sa chválil výsledkami daňovej kobry

Prokuratúre sa v minulom roku viac darilo pri daňových trestných činoch a domácom násilí. Menej už pri vyšetrovaní organizovaného zločinu a korupcie. Vyplýva to z výročných správ Generálnej prokuratúry a Špeciálnej prokuratúry za rok 2017, ktoré v parlamente prezentovali ich čelní predstavitelia. Veľa pozornosti si však nezískali. Keďže poslanci nehlasovali, rokovacia sála bola takmer prázdna.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa predstavenia svojej správy nezúčastnil zo zdravotných dôvodov. Zastúpil ho prvý námestník Peter Šufliarsky. Podľa neho sa na Generálnej prokuratúre zlepšila rýchlosť trestného konania, podarilo sa ukončiť veľkú časť trestných vecí starších ako dva roky a zlepšila sa aj kvalita rozhodovania.

Osobitnú pozornosť venovala Generálna prokuratúra odhaľovaniu a vyšetrovaniu daňových trestných činov. V rámci daňovej kobry sa minulý rok podarilo z ukončených kontrol dosiahnuť finančný nález takmer 100 miliónov eur, pričom od roku 2012 do konca minulého roku to bolo viac ako 800 miliónov eur.

„Výsledky projektu daňovej kobry prezentujú jeho opodstatnenosť, vysokú efektívnosť a úspešnosť v realizovaných prípadoch, dosahujúc až 87,17% efektivitu daňových kontrol,“ konštatuje správa, s tým, že najčastejšie sa jednalo o nezaplateni­e daní.

Domáce násilie

Špeciálnu pozornosť prokuratúra venovala aj domácemu násiliu. Efektívnejšie postihovanie tejto trestnej činnosti ohlásil Čižnár po nástupe do svojej funkcie v roku 2013. Oproti roku 2016 narástol až o 30 percent počet obvinených osôb z 245 na 317, pričom oproti roku 2014 ide až o 81 percentný nárast.

„Trend a výsledky, ktoré sa v boji s trestnými činmi tzv. domáceho násilia podarilo aj v roku 2017 dosiahnuť, je možné považovať za pozitívny signál pre spoločnosť, ale aj pre obete domáceho násilia,“ zhodnotil Šufliarsky. Prítomní, najmä opoziční poslanci ocenili hlavne toto zlepšenie, naopak daňové trestné činy a korupcia sú podľa nich stále vyšetrované slabo.

Šufliarsky spomenul, že je potreba dokončiť začatú novelizáciu zákona o preukazovaní pôvodu majetku, lebo ako povedal, dnes platná zákonná úprava je nepoužiteľná a navrhuje tiež posunúť legislatívne zmeny pri postihovaní drogovej kriminality progresívnejším smerom.

Špeciálny prokurátor osobne

Aj keď v minulom roku klesol počet trestných činov proti životnému prostrediu, tento stav podľa prokuratúry nazodpovedá reálnej kriminalite v tejto oblasti a mala by preto vzniknúť tzv. Prírodná polícia. Šufliarsky by rád vidiel aj nový úrad, ktorý by rozhodoval o nárokoch na náhradu škody spôsobenej výkonom verejnej moci.

Svoju správu predstavil osobne špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorému pripadá zodpovednosť za najťažšie trestné činy ako úkladná vražda, machinácie pri verejnom obstarávaní, falšovanie paňazí, korupciu organizovaný zločin, terorizmus, či daňové trestné činy s vysokou škodou. Zo 427 vybavených vecí bolo obvinených 331 osôb, pričom v 99 prípadoch bola vznesená obžaloba a 58 prípadov bolo uzatvorených dohodou o vine a treste.

Kováčik spomenul nárast trestných činov, ktoré spadajú do kompetencie špeciálnej prokuratúry. Dôvodom má byť najmä získanie novej agendy extrémizmu, pri ktorej zaznamenali enormný nárast. Aj Kováčik pochválil dobré vyšetrovanie daňových trestných činov. Pre trestný čin skrátenia dane a poistného bolo v roku 2017 stíhaných 110 osôb, čo je o 61 viac, ako v roku 2016.

Vyšetrovanie korupcie stagnuje

Naopak priznal stagnáciu vyšetrovania korupcie. „Je evidentné, že v posledných dvoch rokoch došlo k poklesu počtu osôb stíhaných pre niektorý z trestných činov korupcie v porovnaní s rokom 2015,“ uviedol Kováčik, ktorý to ale dáva za vinu polícii.

„Pokles objasnenosti korupčnej trestnej činnosti je dôsledkom nedostatočnej činnosti polície, najmä v operatívnej oblasti a nespolupráce právnických a fyzických osôb s orgánmi činnými v trestnom konaní pri jej odhaľovaní,“ vysvetlil Kováčik, ktorý by rovnako ako Šufliarsky privítal zvýšenie prokurátorských mi­est.

Obe správy boli už predtým prejednané vo viacerých výboroch, ktoré navrhli ich schválenie. K tomu by mohlo dôjsť budúci utorok.