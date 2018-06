Oteplí sa, horúčavy to však nebudú

„Cez víkend sa oteplí, aj keď také vysoké teploty, aké boli počas predchádzajúceho víkendu, nebudú. Dôležité je však to, že už by sme nemali čeliť podobným problémom, aké spôsobili búrky a dažde, ktoré sa vyskytli v stredu alebo v noci na štvrtok,“ povedal klimatológ.

Tento rok sme nemali zatiaľ veľmi vysoké denné teploty vzduchu. Dosiaľ sa dostali do úrovne tesne pod 33 stupňov v tých najhorúcejších dňoch. klimatológ Pavol Faško

Vzhľadom na to, že je leto, pre ktoré sú búrky typické, tento jav sa nedá vylúčiť v nedeľu alebo v nasledujúcom týždni. Platí, že vlaha priťahuje vlahu. To znamená, že v miestach, kde výrazne napršalo, sa môžu s väčšou pravdepodobnosťou ako inde objaviť opäť búrky. Tie by už nemali byť také intenzívne. „Myslím si, že na Spiši pravdepodobnosť búrok je. Ide o región, kde sa nachádzajú kotliny. Keď sa tam začne deň slnečným počasím, kotliny sa dobre ohrievajú, ohriaty vzduch stúpa smerom nahor a to je základ pre tvorbu búrkovej oblačnosti,“ doplnil Faško.

Ničivé búrky, ktoré sa vyskytli na Spiši tento týždeň, nie sú na toto ročné obdobie úplne bežné. V Spišských Vlachoch napršalo 13. júna až 66,5 milimetra. Podľa Faška sa Vlachy navyše nachádzajú v zrážkovom tieni. To, čo sa tam udialo v stredu, znamená pre túto lokalitu tretí najvyšší denný úhrn zrážok od polovice 20. storočia. Vyššie denné úhrny tam mali len v auguste roku 1995 a v roku 2002.

Budúci týždeň by mal byť na Slovensku sympatický, dovolenkový. Teploty sa budú blížiť k tridsiatke. „Tento rok sme nemali zatiaľ veľmi vysoké denné teploty vzduchu. Dosiaľ sa dostali do úrovne tesne pod 33 stupňov v tých najhorúcejších dňoch a ani v tom nasledujúcom období by nejaké veľké horúčavy byť nemali. Dnes sa končí prvá polovica júna a toto sú teplotné podmienky, ktoré tomuto ročnému obdobiu zodpovedajú,“ zhodnotil klimatológ.

Pokiaľ nebude veľmi teplo cez deň, nebude ani toľko tropických nocí. Vyskytli sa už v tomto týždni 11. a 12. júna. V Kráľovej pri Senci zaznamenali druhú najskoršiu tropickú noc od polovice 20. storočia. Skôr ako teraz mali tropickú noc iba v roku 2010, kedy bola 10. júna.

Za tropickú sa noc považuje vtedy, ak sa teplota vzduchu drží na úrovni 20 stupňov a vyššie.