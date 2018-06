Do väzby zobrali policajta a konateľa firmy, prípad súvisí so skládkou v Podunajských Biskupiciach

Na Špecializovaný trestný súd do Banskej Bystrice v piatok popoludní priviezli štyroch mužov obvinených z korupcie 15. júna 2018. Medzi nimi boli dvaja policajti, z toho jeden príslušník NAKA a dvaja civilisti.

Autor: TASR , Lenka Krošláková

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v piatok v neskorých večerných hodinách rozhodol o vzatí do väzby dvoch mužov obvinených z korupcie, policajta z Okresného riaditeľstva (OR) PZ Bratislava II. Martina S. a konateľa firmy Michala K. Dôvodom je obava, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti a ovplyvňovať svedkov na slobode, informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.