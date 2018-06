V Michalovciach ignorovali karanténu a pomohli tým osýpkam

V týchto dňoch pribudli dve zdravotné sestry, u ktorých je podozrenie na osýpky. Jedna pracuje na rádiologickom a druhá na detskom oddelení michalovskej nemocnice. Podľa Tomáša Kráľa, hovorcu siete Svet zdravia, ktorá nemocnicu prevádzkuje, je vysoký predpoklad, že sestry sa nakazili mimo priestorov zdravotníckeho zariadenia. Minulý týždeň na osýpky ochoreli tiež dve sestry, ktoré pracovali na infekčnom oddelení nemocnice.

Epidémia sa začala koncom mája v Drahňove. Osýpky tam doniesli tri osoby, ktoré pricestovali z Veľkej Británie. Hygienici nariadili chorým aj ich rodinám karanténu v prvý júnový deň, lekári preočkovali približne sto detí. Nepomohlo, z pôvodne 20 nakazených sa počet rozšíril na 37. Z toho 29 ľudí je z Drahňova, po jednom v obciach Falkušovce, Maťovské Vojkovce, Trhovište, Vysoká nad Uhom a v mestách Strážske, Michalovce a Košice.

V okrese Sobrance bolo zaznamenané jedno ochorenie v Baškovciach. Postihnuté sú všetky vekové kategórie od bábätiek až po päťdesiatnikov, najviac chorých, až 13, je v skupine 15– až 19-ročných. V nemocnici teraz leží deväť ľudí. „Ochorenie prebieha s relatívne vysokými teplotami, bolesťami hlavy, pridružený je kašeľ, bolesť brucha, u niektorých pacientov svrbenie. Zatiaľ nebola však u pacientov zaznamenaná závažná komplikácia,“ doplnil Kráľ.

Príčinou sú aj zlé hygienické podmienky

„Pribúdanie prípadov osýpok na východnom Slovensku napriek nariaďovaným protiepidemickým opatreniam možno pripisovať aj tomu, že ide o osoby žijúce v okrese Michalovce v nízkych hygienických podmienkach bývania. Pacienti z tejto komunity nie sú dostatočne zodpovední, aby dodržiavali protiepidemické opatrenia. Takéto epidémie boli zaznamenané v týchto skupinách obyvateľstva na východe Slovenska aj v minulosti,“ reagovala na situáciu hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

Liek na vírus nie je Osýpky vyvoláva špeciálny vírus zo skupiny paramyxovírusov. Napáda len človeka a je vysoko infekčný. Prenáša sa vzduchom alebo priamym kontaktom. Prenos je teda možný pri kašli, smrkaní a dokonca aj hovorení. Infekcia sa rada šíri v dopravných prostriedkoch alebo uzavretých miestnostiach, kde sa zdržiava väčší počet ľudí. Vírus v organizme najprv vnikne do bielych krviniek, dostane sa tak do lymfatických uzlín a odtiaľ do celého tela. Najviac napáda deti v predškolskom veku, medzi rizikové skupiny patria aj chronickí chorí, ľudia s podvýživou alebo nedostatkom vitamínu A. Komplikáciami pri osýkach sú zápal pľúc, bakteriálne infekcie, niekedy dochádza k zápalom v mozgu. Stáva sa, že u tých, ktorí neboli očkovaní, má choroba ťažší priebeh, horúčka vystúpi na 40 °C, na koži zostávajú pigmentové škvrny, ktoré v extrémnych prípadoch krvácajú. Choroba prepukne do 10 až 14 dní po nakazení, liek na ňu nie je. Diagnostikuje sa v krvi, kde sa zisťuje prítomnosť protilátok IgM a IgG. Lekári liečia iba príznaky – ide o tlmenie kašľa, svrbenia, znižovanie teploty. Prevenciou je očkovanie, ktoré prebieha dvoma dávkami, a to v 15. mesiaci života a v 11. roku dieťaťa trojvalentnou vakcínou známou ako MMR – naraz sa očkuje proti osýpkam, príušniciam a ružienke, čiže rubeole. Podľa štatistík až 95 % detí získava po očkovaní doživotnú imunitu.

Starosta Drahňova Tibor Jasovský denníku Pravda povedal, že postihnutým rodinám vydal inštrukcie, aby obmedzili pohyb po dedine. „Úprimne povedané, ťažko je niekomu zakázať, že nemôže ísť do obchodu alebo na autobus. Z môjho pohľadu je dnes situácia taká, že ochorenie odznieva, od pondelka sa u nás karanténa skončila. Začala fungovať škola aj škôlka. Ukazuje sa, že sa osýpky rozšírili do iných oblastí,“ konštatoval Jasovský.

Tretí rok epidémií

Nemenovaný zdroj z michalovského regiónu pripomenul, že tento okres je ťažko skúšaný. Epidémie rôznych infekcií sa tu vyskytujú už tretí rok. „Najskôr to bola žltačka, potom syfilis a teraz osýpky. Spôsobuje to tu chaos a môžem povedať, že aj paniku. Úrady pritom môžu robiť všetky možné opatrenia, nič to nepomáha. Do budúcnosti tiež nie sú vylúčené ďalšie epidémie. Vzniká tu rizikové prostredie a je to určitá časovaná bomba. Štát potom len dodatočne rieši následky, prevencia tu nie je žiadna. Mám pocit, že to tu nikoho nezaujíma,“ myslí si.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach tvrdí, že robí, čo môže. V spolupráci s lekármi hľadá ľudí z kritických lokalít, ktorí neboli zaočkovaní a neprekonali ešte osýpky. Takisto musia nájsť osoby, ktoré s nakazenými prišli do kontaktu. Všetkých potom treba zaočkovať a izolovať.

Príznaky osýpok choroba prepukne okolo 10. dňa od nakazenia sa,

od nakazenia sa, na začiatku sa prejavuje zvýšenou teplotou až horúčkou,

sa prejavuje zvýšenou teplotou až horúčkou, pridáva sa zápal spojiviek, začervenanie a bolesť v očiach, tie slzia a pália,

začervenanie a bolesť v očiach, tie slzia a pália, ľudia sú precitlivení na intenzívne svetlo,

na intenzívne svetlo, neskôr sa objavuje suchý a dráždivý kašeľ, biele škvrny v ústnej dutine: ide o prvú fázu choroby, ktorá trvá 4 dni,

biele škvrny v ústnej dutine: ide o prvú fázu choroby, ktorá trvá 4 dni, v druhej fáze choroby sa objavujú vyrážky vo forme menších škvŕn,

sa objavujú vyrážky vo forme menších škvŕn, vyrážky najprv vystúpia na hlave, potom na trupe a končatinách,

potom na trupe a končatinách, vyrážky sú červené až červenohnedé, majú okolo pol centimetra,

až červenohnedé, majú okolo pol centimetra, so stúpajúcim výskytom vyrážok klesá teplota,

vyrážok klesá teplota, do 8 dní od začiatku choroby miznú všetky príznaky

Zákaz návštev

Aj michalovská nemocnica prijala opatrenia. Až do odvolania v celom areáli zakázala návštevy, spustila letákovú kampaň, v ktorej informuje o rizikovosti osýpkového ochorenia a dôležitosti očkovania. V zariadení prebehlo očkovanie zamestnancov, ktorí sa narodili pred rokom 1985 a neprekonali osýpky. Medzi rokmi 1968 a 1985 bola podľa úradu verejného zdravotníctva používaná vakcína, ktorá bola menej stabilná a nemusela vytvoriť u človeka dostatočné množstvo protilátok. V súčasnosti je k dispozícii účinnejšia očkovacia látka. Hovorca Sveta zdravia Kráľ pripomenul, že tí, ktorí odmietnu očkovanie, dostanú nariadenú dovolenku. „Keďže naša legislatíva v prípade očkovania proti osýpkam má iba odporúčací charakter, je na zváženie, či by usmernenie pre zdravotníkov nemalo byť záväzné celonárodne,“ uzavrel Kráľ.

Epidémia osýpok na východe je prvou vážnejšou takmer po 20-ročnej prestávke. Osýpky u nás vymizli vďaka očkovaniu. No antikampane zamerané proti vakcinácii a voľný pohyb osôb v Európe všetko menia.