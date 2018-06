Danko: Každý deň rátam s variantom volieb

Mená piatich žien, ktoré by mohli byť kandidátkami na post prezidenta, nosí v hlave šéf SNS a predseda parlamentu Andrej Danko. V rozhovore pre Pravdu "tipuje", že vládna koalícia vydrží do riadneho termínu volieb v roku 2020. "Nikto mi nikdy nemôže vyčítať, že by som čokoľvek proti EÚ a NATO povedal a urobil," hovorí Danko v súvislosti so svojimi častými návštevami Ruska.

Slovensko bude o pár mesiacov voliť novú hlavu štátu. Prečo ste doteraz nenavrhli vlastného kandidáta?

Nemyslím si, že je dôstojné, aby boli teraz preteky, kto kedy navrhne kandidáta. Podľa mňa je zodpovednejšie diskutovať vo vnútri strany, kto by mal byť kandidátom. So ženami vo funkcii ministeriek mám pragmatickú skúsenosť, sú veľmi dobré manažérky. Povedal som, že by možno bolo dobré, keby Slovensko malo kandidátku ženu.

Už máte jej meno v hlave?

U nás máme vo vrcholnom postavení dosť veľa žien, z ktorých sa vybrať dá. Je takých päť kandidátok, ale nepoviem žiadne meno.

Mohli by to byť ministerky Martina Lubyová alebo Gabriela Matečná?

Povedal som, že je päť mien, a nikoho neuprednostňujem. Samozrejme, nepopieram, že padajú aj mená mužov.

Vlastných kandidátov bude mať aj Smer a Most-Híd. Viete si predstaviť, že by sa krátko pred prvým kolom volieb koalícia dohodla na kandidátovi, ktorý bude mať v prieskumoch najväčšiu podporu?

Sme koalícia, nie zlúčené politické strany. Každá má svoj politický motív, budúcnosť a skúsenosti. Nemyslím si, že koalícia má v tejto otázke postupovať jednotne.

Ak by mala byť dohoda na kandidátovi, tak pred druhým kolom voľby?

Budem zastávať to, aby volič SNS mal voľnú ruku.

Čo si myslíte o menách kandidátov, ktoré sú už teraz známe?

Neprináleží mi to hodnotiť. Mali by sme sa však zamyslieť nad komplexnou revíziou systému a financovania prezidentskej voľby. Je dôležité, aby do budúcna nevznikali pochybnosti. Bude dôležité, či sa podarí v rámci Národnej rady upraviť limity a možné sankcie pri porušovaní zákona. Zaujímalo by ma napríklad, odkiaľ má jeden z kandidátov desaťtisíce eur na bilbordy.

Považujete za reálne, že by sa tak krátko pred prezidentskými voľbami menili podmienky financovania kampane?

Ukazujem na konkrétny prípad jedného akademika, ktorý už má oblepené Slovensko. Mali by sa asi novinári pýtať, z čoho má tie desaťtisíce. Odhadujem to na päťdesiattisíc eur, a to nie je málo peňazí. Všetkým nám musí záležať na tom, aby sme vedeli, kto koho financuje, keď sa dostáva do štátnej funkcie.

Na jeseň budú komunálne voľby, plánuje SNS uzatvárať koalície s vládnymi stranami?

U nás platí, že je to kompetencia okresných predsedov. Necháme im voľné ruky, pretože v regiónoch je to často aj o sile osobností. Chcem nechať našim ľuďom možnosť sa realizovať.

Pred vyše tromi mesiacmi sa zdalo, že Slovensko sa predčasným voľbám nevyhne. Podľa vás nebola iná možnosť ako odstúpenie premiéra Roberta Fica, aby táto koalícia fungovala ďalej?

Odstúpenie premiéra Fica bolo jeho osobné rozhodnutie. Keby neodstúpil, mohli by nasledovať iné kroky, možno prezidenta, možno by bol problém s dôverou vláde, ale to sú teórie. So SNS rátam každý deň s variantom volieb. Ak ste v politike, nemôžete si myslieť, že sa do funkcie narodíte alebo budete vo funkcii zomierať. Opozícia opätovne preukázala pubertálnu nepripravenosť a nedočkavosť. Naozaj si neviem predstaviť vládu, kde Sulík bude premiér, Cigániková ministerka zdravotníctva, Krištúfková ministerka práce, Kollár predseda parlamentu a Matovič minister financií. Asi by som sa niekam sťahoval.

Vnímate Petra Pellegriniho ako autonómneho šéfa vlády? Je pre vás dôležitejší partner predseda Smeru Robert Fico?

Niektorí túto otázku začali klásť účelovo, aby špičkovali napätie medzi Pellegrinim a Ficom, niektorí, aby ukazovali, či dozrel na funkciu. A niektorí možno aj s dobrým úmyslom. Podstata spočíva v tom, že je prirodzené, že stranícky je Pellegrini podriadený Robertovi Ficovi. Veľké zásadné rozhodnutia musí prijať predsedníctvo Smeru alebo predseda Smeru, a Pellegrini je toho súčasťou. Ale sú veci, ktoré musím riešiť len s predsedom koaličnej strany a, samozrejme, svoju autonómiu má predseda vlády z hľadiska svojho rozhodovania. Všetci sa musíme v koalícii rešpektovať.

Vydrží koalícia do riadneho termínu volieb?

To je otázka skôr na hviezdy. Na voľby som pripravený každý deň, a myslím si, že aj moji koaliční partneri. Samozrejme, že sú mechanizmy, kedy môžu byť predčasné voľby. Dovolím si však tipovať, že vláda by mohla vydržať. Slovensku hrozí po roku 2020 veľká roztrieštenosť politických síl a bude problém, aby niekto vôbec dokázal zostaviť vládu.

Je pre vás Smer strategický partner aj po ďalších voľbách, alebo si budete hľadať nových partnerov v opozícii?

Dnes je zrejmé, že partner je ten, kto má relevantné percentá, a Smer má relevantné percentá, či niekto chce, alebo nie. Moja výhrada k iným stranám je, aby vedeli fungovať v koalícii. Individualizmus lídra OĽaNO je nebezpečný pre riadenie štátu. Jasne sa ukazuje, že dostane sedem miliónov eur od štátu – nikto nevie, kde sú. Sú indície, že idú do rôznych blízkych firiem. Vždy si vymyslí referendum, potom lákavú marketingovú tému, nie systémové riešenie, ale osobnú prezentáciu, a absolútne je zabetónovaný vo funkcii. Snažím sa vysvetliť, že každý, kto má relevantné percentá s relevantnou stranou, musí byť partnerom pre politický dialóg. Ja sa možno nestanem relevantným pre Smer. Život je plný kompromisov.

V minulosti ste sa niekoľkokrát tajne stretli s predsedom SaS Richardom Sulíkom, a teraz vás SaS vylúčila z povolebnej spolupráce.

Keď mal Sulík štyri-päť percent a ja tiež, mali sme jedno-dve stretnutia ako opozičné strany. Keď som sa stal predsedom Národnej rady, bol som kontaktovaný, že treba vybaviť nejakú návštevu a chcel by sa porozprávať. Ako predseda Národnej rady prijímam všetkých poslancov.

Slovo „tajne“ vyvoláva predstavu, ako keby človek neviem čo robil. Rozhovorom sa nebránim, ale to neznamená, že si viem predstaviť fungovanie so SaS. Ani som si to nikdy nevedel predstaviť. Jednak vo svojich témach hovoril o drogách a právach LGBTI ľudí. Vždy som hovoril, že moja hranica je, že homosexuálne zväzky si nemôžu adoptovať deti. Môžeme sa však baviť o ich niektorých ďalších právach. Možno môžeme nájsť prienik v daňových, živnostenských veciach.

Viem, že SaS sa ťažko pozerá na to, že znížime DPH v cestovnom ruchu na 10 percent, že sme znížili paušálne výdavky pre živnostníkov. Na druhej strane sú neprekonateľné ve­ci.

Keby vláda súčasných opozičných strán závisela po voľbách práve od SNS, ako by ste sa rozhodli?

S týmito ľuďmi si neviete dať ani kávu. Bežne si medzi sebou ukazujú esemesky, rozprávajú o súkromných rozhovoroch. Ako môže Sulík ukázať súkromné esemesky predsedníčky vlády Radičovej? Žasnem. Má ich osem rokov odložené, a načo? To svedčí aj o mentalite tých ľudí. Mňa by v živote nenapadlo niekoho nahrávať, ukazovať jeho fotky alebo esemesky.

Môžem sa baviť o Borisovi Kollárovi, ktorý má celú rodinu v parlamente. Pre mňa sú nepochopiteľné veci, aby on kričal proti oligarchom, keď sám má plno cyperských firiem, plno problémov so spoločníkmi, ktorí zmizli v jeho firmách. Aj ja mám plno chýb, emócie, môžem sa zamyslieť na tlačovke. Je pravda, že v politike nikdy nemôžeš hovoriť nikdy. Často mi vyčítajú jedno video, kde hovorím, že nikdy nepôjdem do vlády s Bugárom. Naučil som sa však, že v politike nesúď ľudí, pokiaľ s nimi nemáš skúsenosť. Musím hovoriť o osobných politických podrazoch s opozičnými lídrami. Sú to rôzne mikropríbehy. Na rozdiel od Bugára, s nimi mám veľmi veľa zlých ľudských skúseností.

Nevedel by som s nimi politicky fungovať. Nie som v politike za každú cenu a nebudem sa pozerať, ako Slovensko riadi Sulík, Matovič, Kollár. Verím, že Boh miluje Slovensko a toto nedovolí.

Rezort obrany, ktorý vedie váš nominant Peter Gajdoš, čaká obrovský obchod za viac ako jednu miliardu eur pri nákupe 14 stíhacích lietadiel. Okrem toho ministerstvo čelí podozreniam z netransparentných praktík pri nákupe obrnených transportérov Patria za 400 miliónov eur. Ako chcete zabezpečiť čistotu tohto obchodu?

Veľmi ľahko. Politické zadanie bolo, že kontrakt robí štát so štátom s vypustením súkromného sektora a s cieľom, že ak sa dá čokoľvek vyrobiť na Slovensku pre záchranu zbrojárskeho priemyslu, tak sa o to pokúsme. Hádam si nikto nemyslí, že ak niekto kupuje lietadlá od Švédov alebo Američanov, tak má odvahu hovoriť o nejakých províziách.

Ale sú sťažnosti aj od opozície, že ministerstvo utajuje informácie okolo obstarania transportérov. Čo na to hovoríte?

Ešte raz, lebo už ma chytá zúfalstvo. Opozícia nerozumie a nevie, o čom rozpráva. Je tu dlhodobý plán na obdobie desiatich rokov na prezbrojenie. Plán vychádza z koncepcie a požiadaviek NATO, z potrieb našej armády a obranyschopnosti. Treba rozlišovať vzdušné sily, musíme doriešiť radary a supersoniky, kde je súťaž gripenov a F-16. Môžem odprisahať, že sa do toho procesu nestarám. Len ma zaujíma, aby to bola čo najlepšia cena. Kvalitu prezbrojenia neposudzuje nejaký denník, ale NATO. Naši partneri v NATO ocenili prezbrojovanie armády.

Pokiaľ ide o transportéry, armáda dlhodobo požadovala vzhľadom na hustú sieť našich riek, aby osemkolesové vozidlo plávalo. Preto minister Glváč hovoril o vozidle, ktoré vyvinuli Poliaci s Fínmi na podvozku Patrie. Ľudia na Slovensku sú klamaní, lebo Slovensko nič nekúpilo, nič nevyberalo. Žiadna súťaž ani byť nemohla, lebo Slovensko zvolilo vývoj vozidla na základe európskej smernice. Štátny slovenský podnik so štátnym fínskym podnikom uzatvoril kontrakt o vývoji vozidla. Musí prejsť vojskovými a ďalšími skúškami, teda sa nemalo čo kúpiť a nemali byť z čoho provízie. Dokonca sám poslanec Krajniak ma kontaktoval, že ak sú tieto informácie relevantné, je pripravený sa rozprávať o ospravedlnení v určitej miere.

Podalo sa na neho trestné oznámenie, pretože ako jediný na svete mal odvahu povedať fínskemu novinárovi o nejakej provízii. Chcel by som vedieť, pre koho a ako, keď ani nemala z čoho ísť. Cieľom je vytvoriť v spolupráci s Fínmi vozidlo, ktoré bude mať jednu z najnižších európskych cien. Mala by sa pohybovať okolo troch miliónov eur. Ceny obdobných vozidiel sa pohybujú od 4 do 7 miliónov eur. Podstatná časť vozidla by sa vyrábala na Slovensku v DMD Holdingu. Zároveň ak niekto hovorí o subdodávkach, tak to je druhá časť klamstva, pretože ešte nevieme, čo všetko z toho vozidla aj s Fínmi budeme vyrábať v subdodávkach na Slovensku.

Už čoskoro má vláda rozhodnúť, či armáda kúpi švédske lietadlá Gripen alebo americké F-16. Bude teda kľúčovým kritériom cena?

Detaily rozhodovania v rezorte obrany nepoznám a poznať ani nechcem. Politicky som povedal, že kvalita a cena sú hlavnými kritériami. Ak už raz Slovensko na 30 rokov do niečoho investuje, musí vnímať cenový a kvalitatívny rozdiel.

Z toho sa dá vyrozumieť, že by ste sa asi skôr priklonili k americkým lietadlám F-16, hoci sú drahšie.

Vy viete cenu? Nedovolím si povedať, že jedny sú lacnejšie a druhé drahšie, pretože ceny sú utajené. Nevieme, či je v tom aj školenie posádky, servis a ďalšie veci.

O stíhačkách bude rozhodovať vláda, bude to teda aj politické rozhodnutie. Budete sa predtým o nákupe baviť na koaličnej rade?

Ak to uzavrie ministerstvo obrany, musí s tým byť komfortný každý vo vláde a aj prezident. Nemám ambíciu do rozhodovania zasahovať. Verím odborníkom, ktorí sa na tom zúčastnia. Nie je to proces jednej strany, ale skupiny ľudí na rôznych úrovniach. Takže verím, že rozhodnú správne.

Nečakáte v koalícii krízu, keď sa na nákupe lietadiel nedohodnete?

Mne je jedno, čo si vojaci vyberú. Som nad vecou a snažím sa, aby bol ten proces transparentný. Len odmietam hlúposť, že nepostupujeme tak, aby bol efekt pre štát čo najlepší.

Slovensko by malo mať, a aj vždy malo jednotnú zahraničnú politiku. Nemyslíte si, že ju svojimi cestami do Ruska narúšate?

Nie. Sme členmi EÚ a NATO. Do Ruska chodia Francúzi, Nemci, celý svet.

Vy tam chodíte najčastejšie.

Budem chodiť aj na západ, aj východ, aj na sever, aj na juh. Vidím, že niektoré štáty, ktoré sankcie proti Rusku presadzovali, obchodne prekvitajú. Preto sa mi veľmi ťažko pozerá na obchodnú bilanciu veľkých európskych štátov a na našu obchodnú bilanciu. Pozrite sa na Rakúšanov.

Budú hostiť Putina s Trumpom. Francúzi a Nemci koordinujú stretnutie Ukrajincov s Rusmi. Veď ten svet nie je izolovaný a problém ani nie je v tom, že niekto je dobrý alebo zlý. Zisťujem, že na bilaterálnej úrovni sa desať či pätnásť rokov líder slovenského parlamentu nestretol s rakúskym šéfom parlamentu. To isté platí o Lotyšsku, kde som bol. Obnovili sme spoluprácu s maďarským a poľským parlamentom, bol som na Cypre, dobré vzťahy máme aj s francúzskym parlamentom a nemeckým Bundestagom.

Do Ameriky kedy pôjdete?

Mám pozvanie do Kanady, pravdepodobne ju navštívim na jar. Keď bude nadviazaná bilaterálna spolupráca s USA, pôjdem tam. Prvý júlový týždeň idem do Izraela. Parlament nie je podriadený vláde, ale nikto mi nikdy nemôže vyčítať, že by som čokoľvek proti EÚ a NATO povedal a urobil.

Napriek tomu sa minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru) už vlani sťažoval, že ste s rezortom nekonzultovali svoje vystúpenie v Moskve, tak ako aj toto posledné. Prečo to nerobíte?

Ani prezident Kiska nekonzultoval, pokiaľ viem. V mojej delegácii v Moskve boli štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, veľvyslanec a poradca, ktorý mi bol pridelený z ministerstva zahraničných vecí. Do môjho prejavu nahliadli. S ministrom sme si veci vyjasnili, bol mimo územia Slovenska a jeho vyjadrenia sa vytrhli z kontextu.

V niektorých strategických veciach sa radíme, ako sme sa radili teraz pred mojou návštevou Srbska. Jasne som podpísal deklaráciu o proeurópskom a proatlantickom smerovaní s prezidentom Kiskom a premiérom Ficom.

Myslíte si, že by mali sankcie voči Rusku pokračovať, až kým Rusko nevráti Krym Ukrajine?

Sankcie sú neúčinné, pretože veľa štátov ich obchádza. Treba vnímať ekonomické, a potom politické sankcie. Ak vznikol článok, že som chcel pozvať z Ruska niekoho zo sankčného zoznamu EÚ, tak to bolo klamstvo. Iná vec je, že sa nebudem pozerať na to, že Slovensko nevie predávať výrobky v Rusku, a iné veľké štáty áno. Sankcia je len dočasný nástroj, preto oceňujem dialóg.

Riziko problému Ukrajiny a Ruska môže byť v geopolitickom konflikte, a preto musíme prispieť k jeho upokojeniu. Veľmi zle vnímam, že nám ušiel vlak. Slovensko mohlo byť hostiteľom stretnutia Trumpa s Putinom. Rusi k nám majú obrovskú dôveru, rešpektujú našu pozíciu v EÚ. Aj naša diplomacia má dobré vzťahy s USA. Prečo by to mal robiť rakúsky kancelár vo Viedni?

Podľa vás sa má Ukrajina a svet zmieriť s tým, že Rusko susednému štátu v rozpore s medzinárodným právom anektovalo Krym?

Kategorické vyhlásenia v takom probléme, akým je Krym, sú z mojich úst len výkrikom do tmy. Ukrajina nájde mierový dialóg s Ruskou federáciou aj za asistencie veľkých štátov a diplomacie. Kvôli tomuto problému si nezhoršujme vzťahy ani s jednou, ani s druhou stranou, lebo my tento problém nevyriešime. Cieľom je, že nesmú zomierať ľudia.