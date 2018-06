Miliardový obchod so slovenským nebom

Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) prezradil, že o víťazovi medzinárodných rokovaní, ktorého navrhne do konca júna vláde, je už rozhodnuté. Opýtali sme sa bezpečnostných a obranných analytikov, čo si o jednotlivých ponukách myslia oni. Tí sa v názoroch na jednotlivé možnosti rozchádzajú. V kuloároch sa však hovorí, že minister sa priklonil k americkým stíhačkám.

„Materiál bol spracovaný. Na základe toho budem informovať predsedu vlády a prezidenta. Materiál pôjde na medzirezortné pripomienkové konanie. Jedna časť bude neutajovaná a druhá, logicky, utajovaná, pretože Američania a Švédi si neželajú, aby ponuky, ktoré sme obdržali a analyzovali, boli zverejnené do tej doby, kým nebude podpísaná zmluva,“ povedal len pred pár dňami minister Gajdoš.

Zverejniť by teda chcel len víťaznú ponuku, a ani to nie je isté. „Pokiaľ partneri dovolia, a predpokladám, že áno, zverejníme všetko, pretože chcem občanom otvorene povedať, akým spôsobom to bude realizované,“ dodal minister Gajdoš.

Gripen alebo F16?

Denník Pravda pred časom zverejnil exkluzívne rozhovory so zástupcami oboch strán – svoje ponuky a ich výhody predstavili švédsky vojenský atašé pre Slovensko Ola Höglund a aj vojenský atašé USA na Slovensku Jon Dunn.

Americký atašé povedal, že stíhačky F-16 sú rokmi osvedčené a verzia Block 70 ponúka techniku najmodernejšej, piatej generácie stíhacích lietadiel. „Občas počúvame výčitky, že tento typ ešte nebol vyrobený, a zároveň, že F-16 už majú skoro 50 rokov. Verzia Block 70 sa nazýva aj generáciou 4,5. Ostatné staršie F-16 sú štvrtej generácie, rovnako ako gripeny. Do piatej generácie zas patria F-22 či F-35. Block 70 má množstvo vnútornej techniky piatej generácie.

Hlavne radar, ktorý sa nedá porovnať s ničím iným, čo je v súčasnosti v ponuke. Každý človek z armády, s ktorým som sa rozprával, hlavne americkí piloti, hovoria, že F-16 milujú a že Block 70 je ešte oveľa lepší,“ povedal Dunn.

Rozhodne cena?

Dunn navyše vyzdvihol americký vládny program Foreign Military Sales (FMS – zahraničný predaj zbraní), prostredníctvom ktorého kontrakt za Slovensko vyjednáva americká vláda. Jedna z výhod tohto programu podľa neho je, že aj menšie krajiny, ako Slovensko, môžu dostať výhodnú cenu za jeden kus, hoci neberú také veľké množstvo stíhačiek.

Naopak, v prospech Švédov by mala hrať pri technicky porovnateľných stíhačkách o desať percent nižšia nákupná cena a až o 40 percent nižšie operačné náklady. Švédsky vojenský atašé Höglund tvrdí, že Gripen je tiež jedno z najlepších bojových lietadiel na svete, ale oproti F-16 je oveľa lacnejšie. „Nákupná cena je menšia časť nákladov. Operačné náklady v priebehu 30 rokov sú oveľa vyššie ako cena nákupu. Oproti americkým F-16 má Gripen skoro o 50 percent nižšie operačné náklady. Môžem garantovať, že je to najlepšia hodnota za peniaze,“ povedal Höglund, podľa ktorého v prípade Slovenska je tiež dôležitý čas dodania.

Lietadlo F-16 Block 70, ktoré Slovensku ponúkajú Američania, ešte nebolo postavené a zatiaľ oň oficiálne prejavil záujem iba arabský Bahrajn. Dunn priznal, že prvé by mohli byť vyrobené niekedy na konci roku 2022 alebo začiatkom roka 2023. Naopak, Švédi deklarujú, že všetky lietadlá sú pripravení dodať už do 20 mesiacov od podpisu zmluvy.

Logistické centrum od Saabu?

Švédi sa v súťaži o miliardovú zákazku snažili získať prevahu hlavne ponukou logistického a podporného centra, ktoré by výrobca gripenov – spoločnosť Saab – vybudoval na Slovensku. „Na strednú Európu sa pozeráme ako na veľmi dôležitý trhový priestor, pretože naše gripeny majú aj v Česku a Maďarsku. So Slovenskom ako zákazníkom by nám dávalo obchodný zmysel otvoriť na Slovensku podporné centrum. To by sa malo postarať o údržbu celého systému gripenov a z dlhodobého hľadiska by malo zamestnať až do 500 ľudí,“ vysvetlil viceprezident spoločnosti Saab a riaditeľ programu Gripen Jerker Ahlqvist s tým, že by sa tam robila rôzna technická podpora, poradenstvo, údržba systémových zariadení gripenov či logistická podpora v prípade náhradných dielov.

Podľa riaditeľa Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslava Naďa by malo pri rozhodovaní zohrávať úlohu najmä päť faktorov – nákupná cena, cena životného cyklu lietadiel, kvalita stroja, čas doručenia a možnosť priemyselnej spolupráce. „Akvizičná cena by mala byť podľa mojich informácií asi o 13 percent nižšia pri švédskej ponuke, cena životného cyklu môže byť aj viac ako 40 percent v prospech Švédov, rovnako vychádza lepšie aj termín možného doručenia kvôli zbaveniu sa nefunkčných migov a aj priemyselná spolupráca. Vojaci a technici považujú efšestnástku z hľadiska vojenských spôsobilostí za lepšiu, takže to vychádza 4¤:¤1 pre švédske gripeny,“ zhodnotil Naď.

Český vojenský a bezpečnostný analytik Lukáš Visingr hovorí, že obe ponuky majú svoje plusy, ale každá iné. „Gripen má určite nižšie prevádzkové náklady a novší dizajn, ale F-16 Block 70 je zase absolútne topverzia efšestnástky, vďaka ktorej by Slovensko malo azda po Izraeli druhé najlepšie F-16 na svete, dokonca lepšie než samotné Vzdušné sily USA,“ zhodnotil Visingr. Švédske riešenie by podľa neho zase prialo lepšej interoperabilite s Českom, zatiaľ čo F-16 by ponúkali spoluprácu s Poliakmi. „Výber gripenu by bola stávka na ,európske riešenie', ale keď uvážime, že americký prezident Donald Trump veľmi tlačí na to, aby krajiny NATO kupovali americké zbrane a takmer sa zdá, že tým podmieňuje aj pomoc zo strany Ameriky, tak by F-16 tiež mali veľký politický efekt,“ vysvetlil Visingr a dodal, že sám by nevedel, ku ktorému riešeniu sa prikloniť.

Švec: Ponuky sú extrémne zlé

Bývalý vysoký funkcionár generálneho štábu armády a ministerstva obrany Peter Švec, ktorý bol aj predsedom komisie pre koncepčný rozvoj letectva, si však, naopak, myslí, že obidve ponuky sú v pripravených parametroch extrémne zlé, pretože podľa neho vychádzajú z tradičných a zastaraných schém zabezpečenia požadovaných spôsobilostí a ignorujú ekonomickosť a bezpečnosť lietania.

„Obidve možnosti budú v hlboko podlimitných počtoch lietadiel s extrémne predraženou a nebezpečnou prevádzkou. Od začiatku sa mala zmeniť filozofia prístupu a rozhodovacieho procesu. Najmúdrejšie by bolo, keby minister vzhľadom na veľkú komplexnosť tejto otázky svoje rozhodnutie prehodnotil a nákup odložil,“ myslí si Švec, podľa ktorého by bolo v tejto situácii lepšie pokračovať ešte nejaký čas s migmi, než spraviť neuvážené rozhodnutie.