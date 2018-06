Sebastiano Vadala pôjde pred súd

Okresný prokurátor v Trebišove podal v piatok (15.6.) obžalobu na Sebastiana Vadalu za trestné činy výtržníctva a nebezpečného vyhrážania. TASR to v pondelok potvrdil hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko.

Obžaloba sa týka dvoch skutkov zo septembra 2017. „Obvinený mal fyzicky napadnúť poškodeného tak, že ho chytil pod krk, škrtil ho a vyhrážal sa, že ho zabije so slovami, že on je mafián. V druhom prípade toho istého poškodeného znova napadol a viackrát ho udrel rukou do oblasti tváre,“ uviedol Filičko. V prípade uznania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na tri roky.

Sebastiano Vadala je od polovice marca vo väzbe. Okresný súd v Trebišove 12. júna rozhodol o jeho prepustení s tým, že väzbu nahradí kaucia vo výške 2000 eur, sľub obvineného, že dodrží zákaz stýkať sa s poškodenými a dohľad mediačného a probačného úradníka. Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať košický krajský súd. Obvinený tak zatiaľ ostáva vo väzbe.

Sebastiano Vadala je bratom talianskeho podnikateľa Antonina V., taktiež žijúceho na východe Slovenska, ktorý je v Taliansku stíhaný pre drogovú činnosť. Antonina Vadalu eskortovali do Talianska 15. mája na základe európskeho zatykača. O aktivitách a kontaktoch tohto podnikateľa na Slovensku písal predtým, ako bol zavraždený, investigatívny novinár Ján Kuciak.