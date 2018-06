Štátne dávky porastú. Prilepší si milión ľudí

Viac dostanú ťažko zdravotne postihnutí aj ľudia v hmotnej núdzi, zvyšuje sa minimálna suma predčasného dôchodku. Prilepšenie sa od januára týka aj rodičov. Štát všetkým poberateľom pridá od niekoľkých centov do šiestich eur. Viac dostanú aj penzisti, ktorí poberajú minimálny dôchodok. Odborníci zvyšovanie vítajú, zmeny by sa však podľa nich mali prijímať rýchlejšie.

„Hranica chudoby“ narastie od júla o viac ako päť eur. Zo súčasných 199,48 stúpne na sumu 205,07 eura. Životné minimum na druhú dospelú osobu bude vo výške 143,06 eura a na nezaopatrené dieťa v sume 93,61 eura. „Ide o zákonný valorizačný mechanizmus, ktorý sa odvíja od reálnych životných nákladov nízkopríjmových domácností,“ vysvetlila hovorkyňa ministerstva práce Veronika Husárová. Sumy životného minima sa upravujú vždy k začiatku júla. „Na výpočet sa využíva obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku. V tejto chvíli preto nevieme povedať, ako bude pokračovať zvyšovanie,“ dodala Husárová.

Celková suma je nízka, len horko-ťažko pokryje plienky, mlieko a ďalšie veci pre dieťa. Romana (26), matka ročnej dcéry

Oproti minulému roku však ide o viac ako päťeurový nárast. Vlani sa životné minimum od roku 2013 prvý raz zvýšilo o 1,39 eura. Keďže v rokoch 2014 až 2016 bola inflácia na nule, respektíve bola mínusová, nezvyšovalo sa ani životné minimum, a teda ani dávky, ktoré sú naň naviazané. Aktuálna priaznivá ekonomická situácia však umožňuje, aby od júla úroveň životného minima vzrástla. "Vzhľadom na to, že na sumy životného minima sú naviazané dávky a príspevky určené pre mladé rodiny s deťmi a ohrozené skupiny obyvateľov, sme radi, že valorizácia im tentoraz výraznejšie zvýši príjmy a tým vykompenzuje aj zvýšené základné výdavky,“ uviedla Husárová.

Zlepšenie tak pocítia ľudia v hmotnej núdzi či ťažko zdravotne postihnuté osoby (ŤZP), ktoré poberajú peňažné príspevky na kompenzáciu. Ide predovšetkým o príspevok na prepravu, ktorý sa zvýši o 2,85 eura, či na vyrovnanie zvýšených výdavkov, ako je diétne stravovanie, ktoré narastie o viac ako euro. Zvýšenie sa pohybuje v rozmedzí od tridsiatich centov až po takmer tri eurá. O zvýšenie príspevkov nebude potrebné žiadať. Úrady práce ich výšku prepočítajú automaticky.

Ako sa zvýšia jednotlivé dávky po valorizácii životného minima sumy životného minima (ŽM) od 1. júla: plnoletá osoba zo 199,48 na 205,07 eura, ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá osoba zo 139,16 na 143,06 eura, zaopatrené neplnoleté a nezaopatrené dieťa z 91,06 na 93,61 eura súčasný stav od 1. júla od 1. 1. 2019 Predčasný starobný dôchodok 239,40 eura 246,10 eura Príspevky pre rodiny s deťmi: Prídavok na dieťa 23,68 eura 24,34 eura Rodičovský príspevok 214,70 eura 220,70 eura Peňažné príspevky (PP) na kompenzáciu pre ŤZP: PP na prepravu 101,78 eura 104,63 eura PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie: I. skupina 37,03 eura 38,07 eura II. skupina 18,52 eura 19,04 eura III. skupina 11,12 eura 11,43 eura na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebením šatstva 18,52 eura 19,04 eura na kompenzáciu zvýšených výdavkov na prevádzku auta 33,32 eura 34,25 eura na výdavky na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom 44,43 eura 45,67 eura Minimálny dôchodok (od 1. januára 2019): Za minimálne 30 odpracovaných rokov patrí dnes 271,30 eura, od januára 278,90, za 35 rokov je dnes 291,30 eura, od januára 299,50, za 40 rokov je suma 313,20, od januára 322,00 eur, za 45 rokov 343,20 od januára sa zvýši na 352,80. Maximálna suma minimálneho dôchodku nie je stanovená.

Predseda Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Ján Ostrolúcky nepovažuje toto zvýšenie za dostatočné. „Na druhej strane sa treba na to pozerať triezvo a brať do úvahy možnosti štátneho rozpočtu,“ uznal Ostrolúcky. Problém je podľa neho najmä v tom, že sa zmeny prijímajú veľmi pomaly. „Občas mám pocit, že keby nebolo štvavej politiky krajnej pravice, tak by takéto opatrenia prijímali skôr,“ mieni. Oceňuje však, že sa rezort práce snaží spolupracovať a diskutovať so zväzom. „Máme možnosť sa k zmenám vyjadrovať a aspoň 50 až 70 percent našich pripomienok je akceptovaných,“ konštatuje Ostrolúcky.

Poberatelia príspevkov na kompenzáciu ŤZP tvrdia, že aj malé zvýšenie im uľahčí život. „Mám nízku penziu a návštevy lekára, za ktorým musím cestovať 14 kilometrov, sú časté, som preto vďačný aj za to euro. Keďže mám auto na LPG, budem mať necelé dva litre plynu navyše,“ prepočítava Ján (74). Dôchodca trpí chronickým ochorením a má schválený príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na prevádzku auta. Ten sa od júla zvýši o 0,93 centov na 34,25 eura.

Zvýšenie životného minima pocítia aj ľudia, ktorí sa chystajú požiadať o predčasný dôchodok. Jeho minimálna suma by mala narásť takmer o sedem eur, z 239,40 na 246,10 eura. A tak tí, ktorí sa do penzie chystajú, to budú mať o čosi ťažšie. Ak im totiž Sociálna poisťovňa vypočíta sumu predčasného dôchodku nižšiu ako je nové, vyššie minimum – 246,10 – žiadosť o túto dávku zamietne. „Určite to podporujeme, každé euro dôchodcovi pomôže,“ konštatuje Ján Lipiansky, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku. Pripomína však, že formu predčasného dôchodku považuje za úplne krajné riešenie, ku ktorému budúci dôchodcovia pristupujú až ako k poslednému. Počet poberateľov tejto penzie podľa Lipianského klesá. „Minulý rok ich bolo 21-tisíc, tento rok ich je necelých 17-tisíc. Je to však nástroj, ktorý pomôže v mimoriadnej situácii,“ spresnil Lipiansky.

Od januára sa zmeny dotknú aj rodičov nezaopatrených detí. Rodičovský príspevok by im mal stúpnuť z terajších 215 eur na takmer 221 eur. O necelých sedemdesiat centov sa zvýši aj prídavok na dieťa. Matky poberajúce rodičovský príspevok sa zhodujú, že zvýšenie veľmi nepocítia. „Celková suma je nízka, len horko-ťažko pokryje plienky, mlieko a ďalšie veci pre dieťa,“ konštatuje Romana (26), matka ročnej dcéry. Podobný názor má aj Lucia (28), matka predškoláka a ročnej dcéry. „Rodičovský príspevok mám skôr ako bonus, pretože pracujem. Vyžiť s dieťaťom z 215 eur je nereálne. Zvýšenie o šesť eur? Tak to budem mať na balík najlacnejších plienok v akcii. A zvýšenie rodinných prídavkov o 66 centov? To radšej nekomentujem,“ vraví Lucia.

Zvýšenie sa tentoraz nebude týkať príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu. Rezort práce ich vyňal, pretože ich zmenám sa venuje novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá má vstúpiť do platnosti tiež v júli. Vyčlenenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu považuje Ostrolúcky za dobrý krok. „Pre poberateľa ide o značné zvýšenie, ktoré v domácom rozpočte určite pocíti,“ uistil Ostrolúcky.