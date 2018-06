Beblavého strana Spolu podporí v prezidentských voľbách Mistríka

Podľa jeho slov stranu Spolu požiadali zo súčasného zoznamu kandidátov o podporu dvaja. Okrem Mistríka to bola aj podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová. Predsedníctvo Spolu oboch vypočulo, pričom tajné hlasovanie v pomere 11:0 skončilo v prospech Mistríka.

„Uplynulé týždne sme boli svedkami, že súťaž o hlavu štátu sa mení na predkolo parlamentných volieb. Každá parlamentná či mimoparlamentná strana, ktorá má v prieskumoch viac ako tri percentá hlasov, buď pomenovala svojho kandidáta, alebo ho ide predstaviť. Cieľom nie je vyhrať, ale zúčastniť sa,“ povedal Beblavý s tým, že je to hazard s dôverou občanov a s najvyšším úradom v tomto štáte, pričom sa môžu rozdrobiť hlasy demokratických kandidátov a v druhom kole budú mať občania len zlú voľbu.

Strana Spolu sa preto rozhodla podporiť kandidáta, ktorý zdieľa ich hodnoty a zároveň má šancu vyhrať. „Je to charakterný, veľmi rozhľadený človek, ako prezident bude dôstojne zastávať záujmy Slovenska. To mi môžte veriť. Je veľmi pracovitý. Jeho kandidatúrou som bol príjemne prekvapený, viem, že to myslí vážne. Je to nepriestrelný človek, na neho nenájdete nič, čo by pošpinilo jeho charakter,“ povedal podpredseda Spolu Jozef Mihál, ktorý Mistríka dlhé roky pozná. Uznáva, že Mistrík nie je politicky skúsený, ale to nebol ani súčasný prezident Andrej Kiska, pričom s výkonom jeho úradu je vo verejnosti spokojnosť.

Mistríka má podporiť aj SaS

Predstavitelia Spolu chcú Mistríka podporovať, ako sa len dá. „Okrem takejto deklarácie podpory sme ponúkli jeho tímu pomoc so zberom podpisov, spoločných kampaňových aktivít a hlavne sme im povedali, nech si povedia, čo im pomôže. Ak to bude v našich silách, urobíme to,“ dodal Beblavý.

Mistríka má podporiť aj najsilnejšia opozičná strana SaS, a to na zasadnutí republikovej rady 25. júna. Robert Mistrík, ktorý je bývalým členom SaS a spoluzakladateľom tejto strany, oznámil kandidatúru na sociálnej sieti s tým, že o post hlavy štátu sa chce uchádzať ako nestraník. „Po oznámení prezidenta Andreja Kisku som rozhodnutý uchádzať sa v roku 2019 o post prezidenta Slovenskej republiky ako nestranícky kandidát. V tejto dôležitej dobe cítim potrebu pokračovať v boji o charakter štátu a za európske hodnoty. Podrobnosti o kandidatúre oznámim v priebehu júna,“ uviedol.