Saab sa ohradil voči slovám Gajdoša o ponuke na logistické centrum pre Gripeny

Švédsky producent si je podľa jeho písomného stanoviska vedomý, že počas rozhovoru v slovenskom rádiu povedal slovenský minister obrany Peter Gajdoš, že nedostal žiadnu ponuku od Švédskeho kráľovstva, ktorá by sa týkala návrhu spoločnosti Saab na výstavbu Gripen Support Centre na Slovensku a s tým spojeného vytvorenia päťsto pracovných miest v prípade, že sa Slovensko rozhodne vybrať lietadlá Gripen pre svoje letectvo.

„Skutočnosť je taká, že 26. októbra 2017 bol návrh spoločnosti Saab na výstavbu Gripen Support Centre na Slovensku oficiálne osobne doručený na slovenské ministerstvo obrany," vyhlásil v stanovisku Magnus Lewis-Olsson, riaditeľ Market Area Europe spoločnosti Saab. Návrh bol podľa neho doručený spolu so sprievodnými listami od Marcusa Wallenberga a Hakana Buskheho, t.j. prezidenta a výkonného riaditeľa spoločnosti Saab.

O detailoch ponúk nechcel minister hovoriť

Gajdoš v rozhlasovej relácii Sobotné dialógy reagoval na poslanca Ľubomíra Galka (SaS), ktorý mu vytkol, že sa jeho ministerstvo už rozhodlo pre americké stíhačky F-16, aj keď švédske Gripeny mohli byť lacnejšie a ich výrobca by navyše vybudoval na Slovensku logistické centrum na údržbu stíhačiek, kde môže pracovať až 500 ľudí. „Čo sa týka ponuky logistického centra a pracovných miest, odkiaľ to máte? My sme takúto ponuku nedostali, pán poslanec," povedal minister.

Gajdoš Galkovi vytkol, že rozpráva o veciach, ktoré sú neoficiálne. „Ja o tejto ponuke neviem a ani sme ju nemohli analyzovať. Ak by bola, tak ju samozrejme zanalyzujeme," uviedol ďalej minister. O detailoch ponúk amerického a švédskeho výrobcu Gajdoš nechcel hovoriť, podľa neho tak nemôže pred schválením nákupu konať, a to na žiadosť samotných producentov.

V hre sú aj stroje F-16

Do konca júna by sa mohlo rozhodnúť, aké nové stíhačky budú po ruských MiG-29 chrániť vzdušný priestor Slovenska. V hre sú americké stroje F-16 a švédske Gripeny. Gajdoš to potvrdil aj v sobotnej diskusnej relácii RTVS. Rezort obrany už na základe ponúk zanalyzoval stíhačky a do konca júna predloží minister materiál na rokovanie vlády. „Mala by zasadnúť Bezpečnostná rada SR a následne rokovanie vlády rozhodne, akým spôsobom bude zabezpečená suverenita vzdušného priestoru,“ vysvetlil Gajdoš.

Poslanec NR SR a bývalý minister obrany Ľubomír Galko si však myslí, že je už dávno rozhodnuté a budú to F-16. „Je to opäť ten istý postup ako pri transportéroch či radaroch. Je už rozhodnuté aj napriek tomu, že niekoľko parametrov hovorí v prospech Gripenov, ktoré sú lacnejšie,“ priblížil poslanec. F-16 majú podľa neho lepšie bojové vlastnosti, mínusom je, že majú byť dodané neskoršie ako Gripeny, čo znamená predĺženie životnosti ruských stíhačiek, ktorými Slovensko v súčasnosti disponuje.