Ľudia sú nepoučiteľní. V Michalovciach nechali rodičia v aute bábätko

Na skutočnosť upozornila TV Markíza na svojom webe.

Rodičia nechali dieťaťu na asi 8 entimetrov pootvorené okno. Podľa autora príspevku bolo vonku asi 25 stupňov, vo vnútri vozidla mohla byť teplot omnoho vyššia.

V príspevku na facebooku sa uvádza, že dieťa bolo v aute viac ako 15 minút. Prípad už rieši polícia.

V sobotu hasiči zasahovali pred trenčianskou pobočkou Merkury Marketu, kde ďalší rodičia nechali spať svoje dieťa v aute.

Išlo o 1,5 ročné dieťa, ktoré bolo v aute viac ako pol hodiny. Hasičom sa ho podarilo zachrániť po tom, ako ich na dieťa upozornili náhodní okoloidúci.

Ako rastie teplota v aute: Vonkajšia teplota Po 10 minútach Po 30 minútach Po 60 minútach 26 °C 33 °C 42 °C 52 °C 28 °C 35 °C 44 °C 54 °C 30 °C 37 °C 46 °C 56 °C 32 °C 39 °C 48 °C 58 °C 34 °C 41 °C 50 °C 60 °C 36 °C 43 °C 52 °C 62 °C 38 °C 45 °C 54 °C 64 °C 40 °C 47 °C 56 °C 68 °C

Nešťastie v Trstenej

Dieťa „bolo rozhorúčené a dýchalo len veľmi slabo. Previezli ho do nemocnice,“ napísal web TV Markízy.

„Na mieste zasahovali štyria hasiči s jedným vozidlom, ktorí po príjazde na mieste rozbili okno na opačnej strane auta, ako bolo dieťa, vyslobodili ho a zabalili do mokrej deky,“ opísal hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.

V pondelok minulý týždeň zahynulo v rozhorúčenom aute v Trstenej na Orave 2,5 ročné dieťa. Na incident vtedy upozornila aj Polícia SR na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook.

Dobiáš: Okoloidúci nesmú byť ľahostajní

Lekár a dlhoročný záchranár Viliam Dobiáš zdôraznil, že takáto vysoká telesná teplota je nebezpečná.

„Aj u dospelého človeka, ktorý má horúčkovité ochorenie a nie je to prehriatie zvonku, dochádza pri 41 a viac stupňoch telesnej teploty k poškodzovaniu telesných bielkovín. Samozrejme, najcitlivejší je mozog, začínajú sa poškodzovať mozgové bunky a tým sa stráca koordinačná funkcia. Dochádza doslova k uvareniu,“ povedal Dobiáš a dodal, že ak je vonku 30 stupňov Celzia v tieni, tak v zavretom aute sa za hodinu vyšplhá teplota vzduchu na 60 stupňov a viac.

Ľahostajní by preto nemali byť ani okoloidúci, ktorí si všimnú v aute na parkovisku zavreté dieťa. „Pokiaľ je dieťa pri vedomí, reaguje na podnety, máva, myká sa a podobne, vtedy treba volať políciu. Ale pokiaľ sa dieťa nehýbe, nereaguje na klopkanie, búchanie, je s najväčšou pravdepodobnosťou v bezvedomí a tam môže hocikto rozbiť okno a poškodiť cudzí majetok, pretože zachraňuje väčšie hodnoty ako poškodzuje,“ zdôraznil Dobiáš.

Diaťaťu ide o sekundy

Podľa Dobiáša si treba uvedomiť, že teplota v aute odstavenom na priamom slnku veľmi rýchlo stúpa. "Keď je vonku teplota 25 stupňov v tieni, tak o nejakú polhodinu-hodinu je v aute 50 až 60 stupňov Celzia. To znamená, že dieťa utrpí popáleniny na celom povrchu tela rovnako, ako keby ste ho obliali horúcou vodou. Rozdiel je v tom, že voda spôsobí popáleniny asi po piatich sekundách, zatiaľ čo pri 50 stupňoch vzniknú popáleniny približne za 20 až 30 minút. Ak je ešte čas, treba chladiť hlavu, tvár, krk a končatiny studenou vodou – tak ako pri popálení,“ vysvetľuje záchranár.

Po ako dlhom čase strávenom v aute je ešte možné dieťaťu pomôcť, nie je ľahké určiť, pretože to závisí od viacerých faktorov. Napríklad aj od farby auta – tmavé sa prehrieva skôr ako svetlé, no v každom prípade ide v takejto situácii dieťaťu o sekundy, uzavrel Dobiáš.

Hrozí trest až desiatich rokov

Nechať dieťa v aute bez dozoru je nezodpovedné a rodičia by to robiť nemali. Na sociálnej sieti to pripomína Policajný zbor SR. „Neraz sa stalo, že takto zabudnuté dieťa malo zdravotné problémy, dokonca sme zaznamenali aj prípady smrti. Rodičia, ktorí nechajú svoje dieťa v aute bez dozoru, by si mali uvedomiť aj možné trestnoprávne následky,“ upozorňuje polícia.

Podľa právnej kvalifikácie skutku, ktorú možno určiť až na základe konkrétnych skutočností a okolností prípadu, by však podľa polície mohlo ísť o trestný čin opustenie dieťaťa, kde hrozí trest na jeden až päť rokov väzenia a v prípade dieťaťa mladšieho ako šesť rokov trest tri až desať rokov.