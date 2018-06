Záujem o post hlavy štátu má aj Bohumila Tauchmannová

Ako na tlačovej besede povedala, podpisy zbiera od 19. septembra minulého roka a má zozbieranú približne polovicu. Do 19. septembra tohto roka by chcela mať potrebných 15-tisíc aj s rezervou. Vysvetlila, že cesta k tomuto rozhodnutia sa začala pred desiatimi rokmi a definitívne sa rozhodla pred rokom a pol. Na kampaň zatiaľ podľa vlastných slov minula sedem tisíc, približne ďalších sedem má ešte k dispozícii.

„Keď som si počas svojho života myslela, že viem pomôcť, tak som napísala projekt, ktorý sa týkal spoločenskej zodpovednosti. Od spoločenskej zodpovednosti som sa dostala k občianskej zodpovednosti a rozhodla som sa kandidovať,“ vysvetlila, prečo sa rozhodla kandidovať. Približne trištvrte roka chodí po Slovensku, aby si overila, či dostane podporu od občanov. Má pocit, že obyčajní ľudia – či už politicky napravo alebo naľavo, vedia lepšie vyjadriť problémy Slovenska ako politici. Cíti, že ľudia neveria štátu a štátnym inštitúciám.

Tauchmannová: Som liberálno-konzervatívna

„Všetci chcú jedno – spokojne žiť a pracovať, aby pravda bola pravdou, aby sme si boli rovní pred zákonom a prestalo prerastanie ekonomickej moci s politickou,“ povedala s tým, že ľuďom verí, a preto si zvolila heslo kampane „Verím vám!“. Práve navráteniu dôvery v štát by sa chcela ako prezidentka venovať. Ako hlava štátu by sa chcela venovať aj budovaniu aktívnej občianskej spoločnosti a rada by pomohla zlepšiť hospodársku situáciu na Slovensku.

Seba charakterizuje ako liberálno-konzervatívnu. Za liberálku sa považuje v témach ako osobné slobody, sloboda podnikania, úzkeho štátu a nízkych daní, ktoré nekrivia morálku podnikateľov. „Moje konzervatívne ja – to je rodina, tradície, budovanie národnej hrdosti, ale v zdravej podobe,“ dodala. Predpokladá, že bude aj 25 záujemcov o post hlavy štátu, ak by hrozilo, že sa môže stať niečo zlé – že by extrémisti mohli postúpiť do druhého kola, nemala by problém sa vzdať v prospech iného kandidáta, ale ešte nevie, ktorého, keďže nie všetci sú známi.

Bohumila Tauchmannová Záborská sa narodila 19. septembra 1958 v Martine. Počas svojho profesného života sa venuje propagácii slovenských potravín, je napríklad autorkou projektu Kvalita z našich regiónov.

Tauchmannová je slovenská podnikateľka, školiteľka v oblasti vzdelávania. Je dlhoročnou občianskou aktivistkou. Pracuje aj vo viacerých organizáciách združujúcich zamestnávateľov v obchode a potravinárskom priemysle.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 15. mája ohlásil, že sa nebude v budúcoročných prezidentských voľbách opäť uchádzať o post hlavy štátu. Svoje plány bližšie predstaví po novembrových komunálnych voľbách do konca tohto roka. Slovensko podľa Kisku potrebuje sebavedomú hlavu štátu, ktorá sa nebude báť postaviť za hodnoty modernej, slobodnej, demokratickej krajiny.

Prezidentské voľby budú na jar budúceho roka, pravdepodobne v marci. Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Niektorí záujemcovia o tento post sú už známi. Kandidatúru ohlásil vedec Robert Mistrík, ktorý má podporu Spolu. Most-Híd do boja postaví svojho predsedu Bélu Bugára, mimoparlamentné Progresívne Slovensko advokátku Zuzanu Čaputovú. Vládne strany Smer aj SNS avizovali, že budú mať svojho kandidáta, zatiaľ však nie je známe, kto ním bude. Národniari však tvrdia, že ich kandidátkou by mala byť žena. Spomedzi parlamentných strán budú mať svojho kandidáta aj Sme rodina, a to Milana Krajniaka a ĽSNS Mariana Kotlebu. Záujemca musí získať 15 podpisov poslancov NR SR alebo 15-tisíc podpisov občanov.