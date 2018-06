Dôchodkový vek by sa mal zverejňovať päť rokov dopredu

Dôchodkový vek na Slovensku sa má zrozumiteľne a transparentne zverejňovať päť rokov dopredu. Navrhujú to poslanci koaličnej strany Most-Híd v novele zákona o sociálnom poistení, ktorú parlament posunul do druhého čítania.

Strana prišla s týmto návrhom po tom, čo koaličný partner Smer prišiel s návrhom na zastropovanie veku odchodu do dôchodku.

Návrh novely zameranej na skoršie zverejňovanie dôchodkového veku odkonzultovali poslanci strany aj s rezortom práce, ale aj s koaličnými partnermi, ktorí ho odsúhlasili. V súčasnosti sa totiž vek odchodu do dôchodku určuje na rok dopredu. V praxi to napríklad znamená, že napríklad 60-ročný človek ešte stále nevie, kedy bude môcť ísť do dôchodku.

„Nemôžeme zatvárať oči pred tým, že dnes starí ľudia nevedia, koľko ešte budú pracovať do dôchodku. Vnímame to ako problém, vnímajú to ako problém aj ľudia. Keďže ľudia nemajú istotu vopred stanoveného dôchodkového veku, tak si nemôžu vopred plánovať dôležité životné rozhodnutia,“ priblížila poslankyňa Mosta-Híd Irén Sárközy.

Ľudia by tak podľa tohto návrhu mali aspoň päť rokov dopredu vedieť, kedy môžu ísť do dôchodku. „Cieľom predloženého zákona je aj zvýšenie zapamätateľnosti dôchodkového veku, a preto sa dôchodkový vek určuje na roky a mesiace,“ uvádza sa v návrhu.

Prijatím návrhu by sa podľa poslancov zvýšila transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému. Inšpiráciou pre zmenu zákona bol pre poslancov dôchodkový systém v Českej republike, ktorý taktiež ustanovuje dôchodkový vek na dlhšie obdobie do budúcnosti.