Epidémia osýpok na dolnom Zemplíne neustupuje, chorých pribudlo

V obci Drahňov evidujú 29 ochorení, po jednom v obciach Falkušovce, Maťovské Vojkovce, Trhovište, Vysoká nad Uhom, Ložín a v mestách Strážske a Michalovce, tiež v obci Baškovce v Sobranskom okrese, ale aj v Košiciach. „Hospitalizovaných bolo 33 chorých. U všetkých boli zaznamenané klinické príznaky bez vážnych komplikácií,“ priblížila.

Z celkového počtu ochorení sú podľa jej ďalších slov tri importované a šesť profesionálnych u zdravotníckeho personálu michalovskej nemocnice. „Všetky ochorenia boli v epidemiologickej súvislosti,“ doplnila. Najviac ochorení evidujú vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov (13), rovnaký počet chorých je medzi ľuďmi vo veku od 20 do 54 rokov, u detí od jedného do 14 rokov evidujú 12 ochorení.

„Pribúdanie prípadov osýpok na východnom Slovensku napriek nariaďovaným protiepidemickým opatreniam možno pripisovať aj tomu, že ide o osoby žijúce v okrese Michalovce v nízkych hygienických podmienkach bývania. Pacienti z tejto komunity nie sú dostatočne zodpovední, aby dodržiavali protiepidemické opatrenia,“ vysvetlila Račková s tým, že ich nariaďovanie regionálnym úradom je tak sťažené. Spomenula, že takéto epidémie boli zaznamenané v týchto skupinách obyvateľstva na východe Slovenska aj v minulosti.

Nakazené sestry infektologického oddelenia

K utorkovému ránu bolo na infektologickom oddelení michalovskej nemocnice hospitalizovaných šesť pacientov s podozrením na osýpky. „Zatiaľ nebola u pacientov zaznamenaná závažná komplikácia priebehu ochorenia,“ informovala TASR Jana Fedáková zo spoločnosti Svet zdravia, ktorá nemocnicu prevádzkuje.

Ako ďalej uviedla, od začiatku júna tohto roka boli potvrdené osýpky u troch sestier infektologického oddelenia nemocnice. „Všetky už ochorenie prekonali a vrátili sa späť do práce,“ spomenula. U ďalších dvoch sestier, z toho jedna pracuje na rádiologickom a druhá na detskom oddelení, a lekárky infektologického oddelenia, u ktorých existuje podozrenie na osýpky, stále čakajú na výsledky laboratórnych testov.

Fedáková upozornila, že v michalovskej nemocnici naďalej platia prísne protiepidemio­logické opatrenia na ochranu pacientov a zamestnancov. „Dosiaľ bolo zaočkovaných vyše 600 zdravotníkov nemocnice,“ uzavrela.