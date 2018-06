Vláda v júni o stíhačkách nerozhodne, premiér chce od Gajdoša dve ponuky

Premiér odklad vysvetlil tým, že rozhodnutie o nákupe stíhačiek nie je také urgentné, aby muselo byť prijaté na budúci týždeň. Pripustil, že sa tak môže stať až po letných vládnych prázdninách. Zdôraznil pritom, že o tejto veci nerozhoduje minister obrany, ale vláda a on osobne bude ten, kto materiál predloží na jej rokovanie. Chce mať preto na stole všetky potrebné informácie, aby mohol za rozhodnutím vlády stáť a bolo ho možné otvorene zdôvodniť.

Zaujíma sa aj Lajčák

„Chcem mať na stole porovnateľné ponuky, chcem, aby sa odstránili akékoľvek šumy, ktoré tu dnes okolo sú. Či niekto ponúkol, alebo neponúkol dodatočné veci zo strany dodávateľa, a potom sa vláda v pokoji rozhodne, čo ide spraviť. Hovoríme, vážené dámy a páni, o miliardových investíciách, a to nie je nákup toaletného papiera na nejaký úrad, to je vážna vec a ja ako premiér budem k tomuto veľmi vážne pristupovať a nenechám sa tlačiť nejakým bývalým uznesením, že treba do 29. júna mať na stole rozhodnutie,“ uviedol.

O nákup stíhačiek sa bude zaujímať aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru). Ten pred rokovaním vlády odmietol pohľad, že je už de facto rozhodnuté o tom, že Slovensko pred švédskymi stíhačkami Gripen uprednostní americké stroje F-16.

„Medzi, vyzerá to a je rozhodnuté, ešte stále môže byť nejaká vzdialenosť. To rozhodnutie musí byť samozrejme založené na číslach, na prepočtoch, na vyhodnotení, ale je tam samozrejme aj politický aspekt,“ vysvetlil s tým, že ponuky by mali byť vyhodnotené nielen z finančného, ale aj politického hľadiska.

Politický aspekt ustupuje do pozadia

Šéf rezortu diplomacie si pritom nemyslí, že ponuka Američanov je pre Slovensko zaujímavejšia než ponuka Švédov práve pre politický aspekt. „Ja som nevidel tie čísla. Musíme sa odrážať od čísel. A ten politický aspekt vystupuje do popredia v prípade, že sú tie ponuky finančne porovnateľné. Ale, pochopiteľne, pokiaľ tie čísla hovoria v prospech nejakej, tak potom politický aspekt ustupuje do pozadia,“ doplnil.

Do konca júna by sa mohlo rozhodnúť, aké nové stíhačky budú po ruských MiG-29 chrániť vzdušný priestor Slovenska. V hre sú americké stroje F-16 a švédske Gripeny. Gajdoš to potvrdil aj v sobotnej (16.6) diskusnej relácii RTVS. Rezort obrany už na základe ponúk zanalyzoval stíhačky a do konca júna predloží minister materiál na rokovanie vlády. „Mala by zasadnúť Bezpečnostná rada SR a následne rokovanie vlády rozhodne, akým spôsobom bude zabezpečená suverenita vzdušného priestoru,“ vysvetlil Gajdoš.