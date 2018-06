Exekútori odmietajú Dankove výroky o 'mega biznise' v exekúciách

Slovenská komora exekútorov (SKE) nesúhlasí s tvrdením predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka, podľa ktorého je súčasný exekučný systém zlý a štát by si mal vymáhať pohľadávky sám "a nie súkromnými exekútormi, ktorí si z toho urobili mega biznis".

Ako ďalej informovala hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová, komora dlhé roky presadzovala zavedenie náhodného prideľovania exekúcií, ktoré okrem vyššej transparentnosti a efektívnosti prinieslo aj rovnomerné prideľovanie spisov súdnym exekútorom na území príslušného kraja, a to aj čo do počtu, tak aj do povahy jednotlivých exekúcií.

„Žiaľ, tento hlas komory ostával dlhé roky nevyslyšaný a až súčasná vládna koalícia pristúpila 1. apríla 2017 k tomuto riešeniu. Tým sa skončil model, v ktorom si veriteľ pomocou rôznych praktík, neraz na hrane zákona, sám vyberal svojho exekútora, čím sa umožňoval výrazný profit niekoľkým vybraným exekútorským úradom, zatiaľ čo zvyšných deväť desatín exekútorského stavu sa potýkalo s existenčnými problémami. Tie sú dnes, žiaľ, ako dedičstvo bývalého systému prítomné u výraznej väčšiny súdnych exekútorov,“ uvádza SKE.

Sukromníci bez eura od štátu

Súdny exekútor je podľa SKE na Slovensku „súkromník“, pokiaľ treba nájsť prostriedky na mzdy jeho zamestnancov, často vysokoškolsky vzdelaných, ďalej na energie, nájomné a celkový chod úradu. „Komora opakovane upozorňuje občanov, že na rozdiel napríklad od činnosti súdov či prokuratúry nie je činnosť exekútorov priamo platená ani eurom z peňazí daňových poplatníkov. Akonáhle sa však „súkromník“, ktorý je zo zákona štátom poverenou osobou na vymáhanie súdnych rozhodnutí a teda verejným činiteľom, domáha napríklad svojich vlastných podlžností voči štátu, príde štát s riešením vo forme zastavovania nevymožiteľných exekúcií, avšak bez jasného odkazu, že exekútori dostanú za svoju skutočne odvedenú prácu aj odmenu,“ upozorňuje SKE.