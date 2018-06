Lajčák: Najvyšší ústavní činitelia by mali mať dôstojné bývanie

Ústavní činitelia by mali mať podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru) dôstojné bývanie, pretože "ak sme slušný štát, tak by sme to mali prejaviť aj v tomto." Reagoval tak na v stredu vládou schválený materiál, ktorý sa týkal poskytnutia priestorov na štátnu reprezentáciu a primerane vybavených bytov pre troch najvyšších ústavných činiteľov. V okolitých štátoch to tak bežne funguje, poznamenal.

„Otázka ubytovania ústavných činiteľov je taká stará, ako je Slovenská republika. Zákon bol prijatý v roku 1993 a hovorí o tom, že ústavní činitelia majú nárok na bezplatné ubytovanie na adekvátnej úrovni, no do dnešného dňa sa to nevyriešilo,“ povedal Lajčák. Ako dôvod uviedol hystériu v roku 2010 okolo vily pre vtedajšieho premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Bol by rád, keby sa teraz takáto hystéria nevytvorila. „Aj preto je to urobené od budúceho volebného obdobia, aby bolo jasné, že to nechystajú Peter Pellegrini alebo Andrej Danko pre seba,“ vysvetlil šéf rezortu diplomacie s tým, že po 25 rokoch by si to už Slovensko mohlo zaslúžiť. Dopredu tak chce vylúčiť obvinenia z „papalášizmu“.

Kvalitné objekty

Ministerstvo zahraničných vecí je stopercentným akcionárom spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru (SSDZ). Táto spoločnosť má podľa Lajčáka množstvo kvalitných nehnuteľností, ktoré primárne poskytujú zahraničným diplomatom či poslancom Národnej rady SR.

„Ak začneme materiál realizovať a rokovať s troma kanceláriami najvyšších ústavných činiteľov, vytypovali by sme príslušné nehnuteľnosti, ktoré by zostali v správe SSDZ a majetkom štátu, no využívali by ich ústavní činitelia,“ povedal minister zahraničia.

Objekty sú podľa jeho slov veľmi kvalitné, stará sa o ne spomínaná správa, modernizuje ich. „Je tu celý rad rezidencií, ktoré užívajú zahraniční veľvyslanci, takže väčšina objektov, ktoré pripadajú do úvahy, je pripravená,“ doplnil po rokovaní vlády.

Štandardy na štátnu reprezentáciu

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) poskytne od budúceho volebného obdobia priestory na štátnu reprezentáciu a primerane vybavené byty pre troch najvyšších ústavných činiteľov. Vyplýva to z materiálu rezortu diplomacie, ktorý na stredajšom rokovaní schválila vláda. Kabinet považuje zabezpečenie priestorov pre prezidenta, predsedu parlamentu a predsedu vlády za potrebné a dôležité.

Pre ústavných činiteľov bude zabezpečený byt v nehnuteľnosti, v rámci ktorej budú taktiež priestory spĺňajúce všetky štandardy na štátnu reprezentáciu. Jednotlivé nehnuteľnosti zostanú vo vlastníctve SSDZ a Kancelária prezidenta SR, Kancelária Národnej rady SR a Úrad vlády SR budú mať ku konkrétnej celej nehnuteľnosti užívacie právo. Jeho rozsah bude upravený zmluvami.

Najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky budú mať počas ich funkcie k bytom právo bezplatného užívania, pričom jeho rozsah bude zmluvne upravený osobitnými zmluvami.