Platy v štátnej správe v nasledujúcich dvoch rokoch stúpnu o 20 %

„Umožní nám to zmena zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorú navrhol poslanec Erik Tomáš a očakávame, že Národná rada SR ju schváli v septembri tohto roka. Na základe tejto zmeny bude možné, aby sme aj štát, samospráva a Konfederácia odborových zväzov uzatvárali tieto kolektívne zmluvy na dlhšie obdobie ako jeden rok,“ povedal štátny tajomník.

Ako Ondruš priblížil, najdôležitejšie rozhodnutie je, že v budúcom roku a v roku 2020 porastú platy zamestnancov vo verejnej sfére každý rok o 10 %. „To znamená 10 percent v roku 2019 a 10 percent v roku 2020. S tým, že pre rok 2019 sme sa dohodli na zmene zákona o verejnej službe a táto zmena, toto navýšenie taríf, sa premietne do nových platových tabuliek, ktoré sú prílohou k tomuto zákonu. A v roku 2020 sa to 10-percentné navýšenie bude rátať už z týchto nových, zvýšených platových taríf,“ vysvetlil štátny tajomník.

KOZ je spokojná

Viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová podotkla, že konfederácia je s výsledkom rokovania spokojná. „Sme spokojní s tým, že sa konečne doriešil systém odmeňovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, tie takzvané tabuľky,“ povedala. Ako dodala, tabuľka bude začínať minimálnou mzdou v prvej platovej triede a v prvom platovom stupni. „To bola naša elementárna požiadavka,“ zdôraznila Uhlerová. Podľa nej dospeli k situácii, kedy sú víťazi na obidvoch stranách, pričom ide o historicky najvyššie zvyšovanie vo verejnej aj štátnej správe.

Štátny tajomník taktiež informoval, že novela zákona o verejnej službe spolu so stredajšou dohodou na kolektívnom vyjednávaní bude stáť štátny rozpočet zhruba 1,5 miliardy eur v priebehu dvoch rokov. „Keďže sme sa na tomto v stredu dohodli aj s ministerstvom financií, tak rezort financií s týmito zvýšenými výdavkami bude do štátneho rozpočtu rátať už toto leto pri príprave budúcoročného štátneho rozpočtu,“ ubezpečil Ondruš.

Ondek spokojný nie je

„Nie sme nespokojní,“ komentoval dohodu predseda Odborového zväzu (OZ) pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

Upozornil, že zvyšovanie platov je podmienené legislatívnou úpravou zákona o kolektívnom vyjednávaní vyššieho stupňa, ktorý hovorí, že kolektívna zmluva sa môže podpisovať iba na jeden rok. „Predpokladáme, že k tejto legislatívnej zmene dôjde, že podpisy budú a že (kolektívna) zmluva bude platiť,“ dodal Ondek.

Tabuľka bude začínať minimálnou mzdou v 1. platovej triede a v 1. platovom stupni. V platových stupňoch, tak ako doteraz, sa bude zohľadňovať prax, zlúči sa 14 platových tried do jedenástich. Prax sa podľa slov Uhlerovej bude zohľadňovať až do 44 rokov, v súčasnosti to bolo len 32 rokov.