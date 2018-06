Sčítanie ukáže, ako zima uškodila kamzíkom

Pod vysoký úhyn tatranských kamzíkov sa podpísalo premenlivé počasie, sneh, vietor a najmä zľadovatený terén. Prvé kamzičie obete našli lesníci Štátnych lesov TANAP-u počas vianočných sviatkov, v priebehu dvoch dní objavili v tatranských dolinách ďalších jedenásť. Hlásenia o uhynutých zvieratách prichádzali aj počas nasledujúcich týždňov a mesiacov.

„Vieme o zhruba päťdesiatich uhynutých kamzíkoch, určite to však nie je konečná bilancia tejto zimy. Niektoré ešte predtým, ako ich mohol niekto nájsť, objavili predátory, takže straty budú vyššie. Sami sme zvedaví na výsledky sčítania, keďže táto zima bola pre kamzíky naozaj náročná,“ hovorí Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom pravidelných kamzičích inventúr. Tá najbližšia by sa mala uskutočniť budúci týždeň.

Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko pripisuje nešťastia v poslednej zime kombinácii nepriaznivých poveternostných podmienok a toho, že návštevníci veľhôr často nedodržiavajú predpísané usmernenia. Nerešpektujú výstrahy, zhoršené počasie a idú na kritické miesta, schádzajú z chodníkov, sú zle vybavení. To má za následok, že sa dostávajú do ohrozenia zdravia až života a potom volajú pomoc.

„Dôsledkom toho sú záchranné vrtuľníkové akcie, ktoré kamzíkom spôsobujú mimoriadny stres a pri únikoch často mnohé zomrú. Takže pod ich smrť sa podpisujeme aj my ľudia,“ zdôraznil Majko. Zároveň pripomenul, že mortalita, teda úhyn kamzíkov, je v zime aj prirodzená, postarajú sa o to predátory. Ochranárov však mrzí, ak za stratami zvierat stoja aj ľudia. „Aj touto cestou preto vysielam ľuďom apel, aby do tatranského územia chodili s rozumom a uvedomovali si možné následky svojho konania nielen pre seba a svoju rodinu, ale aj pre prostredie, v ktorom sa pohybujú,“ podčiarkol riaditeľ Správy TANAP-u.

Populácia kamzíka vrchovského tatranského však ani po takejto zime podľa Hyblera nemusí byť ohrozená. „Pri súčasnej početnosti a najmä každoročnom prírastku mláďat možno za prirodzený úbytok považovať vyše sto kusov kamzíkov ročne,“ konštatuje zoológ.

Sčítanie kamzičej zveri organizujú Štátne lesy TANAP-u dvakrát ročne, vždy na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné sčítanie je zamerané najmä na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Posledné sčítanie kamzíkov sa na území Tatranského národného parku uskutočnilo vlani na jeseň. Na slovenskej strane vtedy narátali 973 kamzíkov, z toho 76 mláďat. Celkovo na oboch stranách Vysokých Tatier zapísali do sčítacích hárkov 1 263 kamzíkov, z toho 94 mláďat.

Kamzíky počítajú už takmer sedemdesiat rokov. Spočiatku rátali len jedince na území Vysokých a Belianskych Tatier, v roku 1957 k nim pridali aj poľskú časť Tatier. V roku 1964 bol ich počet na slovenskej i poľskej strane okolo tisíc kusov. V nasledujúcich rokoch počty zvierat vo Vysokých Tatrách stále kolísali. Koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia to kleslo na hranicu dvesto kusov. Príčinou bolo najmä pytliactvo, vyrušovanie zvierat v ich prirodzených lokalitách návštevníkmi či prelety vrtuľníkov. Z prírodných vplyvov to boli neskorý jarný sneh, klimatické zmeny či vplyv ťažkých kovov v prírode.

Zásluhou opatrení, ako sú vynáška soli, prikrmovanie jarabinou v čase potravinovej núdze a pravidelné kontroly zo strany správcov územia, sa počty kamzíkov postupne opäť zvýšili nad hranicu tisíc jedincov. Zatiaľ ich maximálny počet vo Vysokých Tatrách zistili na jeseň 2014, vtedy ich bolo 1 389 jedincov.