Polícia vypočúvala Ruska, Kočner je stále vo väzbe

Exriaditeľ televízie Markíza počas výsluchu kategoricky odmietol akékoľvek obvinenia, ktoré na neho vzniesol vyšetrovateľ NAKA a polícii predložil svoje argumenty.

K obsahu výsluchu a ani k svojmu obvineniu sa na radu svojho právneho zástupcu odmietol bližšie vyjadriť až do času, kým nebude rozhodnuté o jeho sťažnosti proti vznesenému obvineniu.

Rusko podal sťažnosť

„Podal som vysvetlenie k okolnostiam, ktoré sú mi kladené za vinu, odmietol som kategoricky obvinenie a vysvetlil som svoj postoj, svoje argumenty na celú záležitosť,“ vyhlásil Rusko po skončení výsluchu, ktorý trval necelé dve hodiny aj s prerušením kvôli procesným námietkam obvineného. „Podali sme sťažnosť, respektíve niektoré opravné prostriedky, takže do ich posúdenia a rozhodnutia o nich na základe odporúčania právneho zástupcu sa ďalej vyjadrovať nebudem,“ doplnil.

Okrem Pavla Ruska obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v tejto aj podnikateľa Mariána Kočnera. Ten strávil celú noc v cele predbežného zadržania a momentálne sa zrejme stále nachádza na pôde policajného prezídia.

Pavol Rusko odchádza po výsluchu na policajnom riaditeľstve v Bratislave. Autor: Pravda, Ivan Majerský

V médiách sa objavila správa, že Kočnerovi sa po zatknutí náhle zhoršil stav a musel byť prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Informácia sa ale ukázala ako nepravdivá. Policajná hliadka sa aj s Kočnerom musela len vrátiť k miestu jeho bydliska, z kadiaľ si podnikateľ zobral lieky.

Exriaditeľ súkromnej televízie a bývalý politik Rusko si v stredu večer prevzal na polícii uznesenie o obvinení z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a z trestného činu marenia spravodlivosti. S vyšetrovateľom NAKA sa dohodol, že sa vo štvrtok dostaví na výsluch.

Obvinenie ako zásterka protestu farmárov?

„Dlhší odklad nebol pre vyšetrovateľa akceptovateľný,“ priblížil Ruskov advokát Marek Para s tým, že spolu s klientom musia zvážiť rozsah a obsah výpovede. Pavol Rusko zrejme podľa jeho obhajcu podá proti obvineniu sťažnosť, ktorú by mal odôvodniť v najbližších dňoch. „Klient sa považuje za nevinného,“ doplnil Para.

Obhajca Pavla Ruska sa obáva, že konanie polície voči jeho klientovi mohlo byť účelové a mohlo súvisieť so snahou prekryť protest farmárov.

„Považujem za možné sa domnievať, že načasovanie akcie Prezídia Policajného zboru SR, NAKA v predmetnom prípade môjho mandanta navodzuje dojem potreby zakryť protesty farmárov, kde vedomosti časti novinárskej obce o okolnostiach prípadu vopred tento dojem politického prekrývania káuz len umocňuje,“ doplnil Para.

Úrad špeciálnej prokuratúry potvrdil, že podnikateľa Mariána Kočnera v stredu zadržala NAKA vo veci týkajúcej sa zmeniek. Pavol Rusko sa zatiaľ zadržaniu vyhol, jeho advokát sa domnieva, že k tomu napomohla ich iniciatíva. Po zadržaní Mariana Kočnera prišiel Pavol Rusko v stredu večer podľa jeho obhajcu iniciatívne sám na NAKA za vyšetrovateľom, ktorý s tým súhlasil.

Obhajca podnikateľa Mariána Kočnera, ktorým je Martin Pohovej, vysvetlil, že v tomto štádiu konania sa oboznamujú s dôvodmi vznesenia obvinenia, ktoré napadli sťažnosťou. Stanovisko obhajca poskytne podľa jeho písomného vyjadrenia až potom, ako sa oboznámi so spisovým materiálom.

Falšované zmenky?

Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala v polovici mája trestné stíhanie. Polícia podozrieva Kočnera spolu s Pavlom Ruskom, ktorý zmenky ešte v pozícii štatutára podpísal, že mohli štyri zmenky s deklarovaným dátumom 11. júna 2000 sfalšovať. Stíhanie sa vedie vo veci zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov, a vo veci zločinu marenia spravodlivosti. Zmenky sú predmetom súdneho sporu, v ktorom sa Kočnerova firma Správa a inkaso zmeniek domáha ich uhradenia.

Rusko vo februári pred súdom priznal, že podpísal štyri zmenky. Dodal, že ak by to v roku 2000 neurobil, nebola by televízia Markíza. Bývalý šéf televízie hádže vinu na exspoločníčku Silviu Volzovú, ktorá uznala dlh televízie. Ten prevzala spoločnosť Gamatex Mariána Kočnera a Štefana Ágha.