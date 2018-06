Nenávisť na webe treba zastaviť, zhodli sa Danko, Raši a Borec

„Ľudia musia vedieť, že majú právo sa slobodne vyjadrovať, ale musia tiež niesť zodpovednosť za svoje prejavy,“ povedal Danko na konferencii. Spomína najmä zodpovednosť v prípade porušenia zákona. Podľa Danka by bolo vhodné, keby prevádzkovateľ diskusného internetového fóra mal také vstupné údaje o diskutujúcich, ktoré by umožnili orgánom činným v trestnom konaní rýchlo identifikovať osobu šíriacu nenávistné prejavy. A tá by potom niesla za ne zodpovednosť.

V súčasnosti podľa Danka prevádzkovatelia nemajú veľkú vôľu sprístupniť informácie. „Sú tu nejasné pravidlá, často je to neefektívne,“ poznamenal predseda parlamentu, podľa ktorého je problém aj to, že potrestanie páchateľa trestného činu neprichádza v „efektívnom čase“. Otázku zodpovednosti podľa Danka treba riešiť aj pri „obchodných vojnách“, politickej súťaži či súťaži médií.

Danko vo svojom prejave v úvode konferencie poukázal aj na pôsobenie ĽSNS a jej účasť v parlamente. Zdôraznil, že túto stranu treba zastaviť. „Musíme urobiť všetko pre to, aby sa šialenci a blázni, ktorí popierajú holokaust a hodnotu ľudského života, nedostali viac k moci,“ vyhlásil šéf parlamentu. Nenávistné prejavy treba podľa neho odstrániť a zdôrazňovať hodnoty tolerancie.

Konferencia s názvom „Zastavme šírenie nenávisti na internete: úloha zákonodarcov v dobe internetových veľmocí“ je výsledkom spolupráce medzi predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom a jeho izraelským kolegom Yuli Y. Edelsteinom.

Raši: Nenávisť na webe treba zastaviť

Žijeme v období virtuálnej epidémie, keď sa celým internetom šíri nenávisť a zloba. Treba to zastaviť, šíriteľov nenávistných prejavov trestať, povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer).

„Najväčšie nebezpečenstvo vidím v tom, že šírenie rasizmu, nacizmu, xenofóbie sa z virtuálneho priestoru prenáša aj do ulíc, obchodov, barov, do našich reálnych životov. Ak tomu nezabránime, to, čo príde o niekoľko rokov, bude hrôza. Keď sa toto šírenie nenávisti nezastaví, bude ťažké žiť kdekoľvek na svete,“ uviedol Raši.

Vicepremiér je presvedčený, že napriek slobode prejavu nemožno akceptovať a tolerovať nenávistné vyjadrenia. „Ak niekto šíri rasistické, xenofóbne, nenávistné prejavy, keď sa niekto vyhráža smrťou inému len za to, že je iný, mal by byť potrestaný. Pokiaľ sa toto nezastaví, budeme mať problém,“ doplnil.

Opatrenia podľa Rašiho môžu byť na minimálne dvoch veľkých úrovniach. „Poskytovatelia služieb, ktorí na základe slov spojených so šírením nenávistných prejavov zablokujú diskusiu a prípadne aj zrušia profil daného užívateľa,“ opísal. A tiež treba podľa neho tvrdo trestať šírenie nenávistných prejavov. Ľudia by sa zároveň podľa vicepremiéra mali učiť kriticky myslieť, tolerovať iný názor a odmietať diskrimináciu.

Borec hovorí o potrebe regulácie

Sloboda prejavu, hoci je ústavou garantovaná, nie je absolútna. Do tohto práva možno zasiahnuť tam, kde je to potrebné a nevyhnutné. Upozornil na to exminister spravodlivosti Tomáš Borec.

„Čo sa týka špeciálne internetu, je nevyhnuté, a tie kroky sa robia najmä v oblasti vyjadrovania názorov, hovoríme o nenávistných prejavoch, túto oblasť regulovať,“ povedal. Podľa Borecovho osobného názoru sa situácia so šírením nenávistných prejavov zhoršuje a treba to riešiť.

Poukázal, že internetové spoločnosti zavádzajú rôzne opatrenia, sledujú obsah na internete a majú nenávistné prejavy odstraňovať. Represiu majú v rukách orgány činné v trestnom konaní. Podľa Boreca sa šírenie nenávistných prejavov nedá zastaviť jedným opatrením. „Treba na to aj náladu v spoločnosti, aby príslušné osoby, ktoré takto vystupujú, nemali dôvod takto vystupovať. A to je asi to najťažšie,“ doplnil.