Kurilovská k zmenkám: Polícia by si mala pribrať znalca

Pavol Rusko si v stredu prevzal uznesenie o obvinení a nasledujúce ráno sa vrátil na výsluch. Odtiaľ ešte odišiel sám a o pár hodín polícia už zadržala aj jeho. Prečo ho takto komplikovane polícia zaistila?

Naznačuje to, že na základe zistených skutočností, iných dôkazov a materiálov, ktoré boli medzičasom získané, mohli vyplynúť dôvody väzby. Mohla byť obava z ovplyvňovania svedkov.

Pri inom obvinení bola Ruskovi nahradená väzba monitorovacím náramkom a zákazom komunikovať verejne o prípade, aby nedošlo k ovplyvňovaniu svedkov. Ako bude na to sudca prihliadať?

Sú to dve rôzne trestné veci. V tejto novej sa sudcovi nemusí zdať monitorovacie zariadenie dostatočné. Ak by sudca rozmýšľal len v súvislosti s útekovou väzbou, mohol by na to prihliadať, pretože obvinený už je monitorovaný. Pri kolúznej väzbe, ak je obava z ovplyvňovania svedkov, monitorovanie ale nepomôže. To musí posúdiť sudca.

Čaká sa na to, či dozorujúci prokurátor podá návrh na väzobné stíhanie. Ak tak urobí, aké sú lehoty a ďalšie možnosti obhajoby?

Od momentu zadržania, keď bola osobe obmedzená osobná sloboda, plynie lehota 48 hodín, počas ktorých musí byť osoba postavená pred sudcu, ktorý rozhoduje, či návrh prokurátora prijme. Ak ho prijme, obvinený musí výkon väzby hneď nastúpiť, ale môže proti uzneseniu o vzatí do väzby podať sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský, resp. vyšší súd. Táto sťažnosť však nemá odkladný účinok. Obvinený má potom právo žiadať o prepustenie z väzby, ak dokáže, že jej dôvody pominuli. Pri zločine je dĺžka väzby až tri roky, ale do devätnástich mesiacov musí byť podaná obžaloba.

Polícia bude zisťovať aj pravosť zmenky. Môže na to využiť znalecký posudok, ktorý si dala vypracovať televízia Markíza, alebo potrebuje polícia vlastný posudok?

Myslím si, že skôr bude pribratý nový znalec na vypracovanie nového posudku. Policajt, ktorý priberá znalca, stanovuje aj otázky, na ktoré má znalec odpovedať. Policajt môže na základe vlastného zváženia inak koncipovať otázky, ako to urobil iný znalec v inej veci. Podľa môjho názoru nový posudok bude nutný.

Potrebuje na to polícia originály zmeniek?

Ak sa posudzuje pravosť podpisov, každý znalec v zásade povie, že je to najlepšie z originálov. Možno sa to dá aj bez nich, ak nie sú k dispozícii, ale najlepšie je to určite z originálov. Ak ich polícia nemá, bude sa ich pravdepodobne snažiť získať.