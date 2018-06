Nový prieskum: Voľby by zrejme priniesli pat, nikto by nezložil vládu

Parlamentné voľby by v júni vyhrala vládna strana Smer so ziskom 21,0 percenta hlasov a 36 kresiel. Na druhom mieste by s 26 kreslami skončila SaS, ktorú by podporilo 15,5 percenta voličov, vyplýva z najnovšieho prieskumu agentúry AKO.

Trojicu uzatvára ĽSNS s 19 kreslami, ktorej by svoj hlas odovzdalo 11,1 percenta respondentov. Nasleduje SNS s 10,2 percentami a SME RODINA-Boris Kollár, ktorej by hlas dalo 9,3 percent voličov a získala by 17 kresiel v parlamente. Matovičovci by skončili šiesti so ziskom 8,6% a 15 kresiel. Za nimi by sa umiestnilo KDH s 7,2 percentami (12 kresiel) a Most-Híd s 6,3 % (10 kresiel).

Do parlamentu by sa celkovo dostalo osem subjektov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO. Tesne pred dverami parlamentu by skončilo Progresívne Slovensko so štyrmi percentami a strana SPOLU — občianska demokracia so ziskom 3,8%. Stranu maďarskej koalície by volilo 2,4% opýtaných.

Prieskum sa realizoval od 18. do 21. júna na vzorke 1000 respondentov. Respondenti odpovedali na otázku – „Ak by sa tento víkend konali voľby do parlamentu, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí“.

Na voľbách by sa zúčastnilo 71,8 percenta opýtaných, 11 percent respondentov by určite nešlo voliť, 16,1 percenta ľudí nevedelo, koho by teraz volili a 1,1 percenta respondentov odmietlo prezradiť, koho by volili.