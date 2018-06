Alergici v strese. Chýbajú adrenalínové perá

Život zachraňujúci liek pre alergikov chýba po celom Slovensku. Ide o adrenalínové perá, ktoré úplne zmizli z lekární aj u distribučných spoločností. Niektorí pacienti ich musia nosiť stále pri sebe, pretože alergickú reakciu napríklad po uštipnutí hmyzom alebo po užití lieku nemusia prežiť. Odpoveď na otázku, prečo perá nie sú, by malo dať ministerstvo zdravotníctva. Rezort tvrdí, že situáciu s výrobcom permanentne rieši.

Zúfalí pacienti obiehajú lekárne, no márne. „Obišla som šesť lekární, všade mi povedali, že adrenalínové pero, ktoré potrebujem, nemajú. Začínam sa báť, neviem, čo mám robiť, ani na koho sa mám obrátiť,“ hovorí štyridsiatnička Zora z Bratislavy. Má obavu, čo bude robiť, ak by ju poštípala včela alebo osa. Podobných prípadov sú tisíce. Podľa lekárnikov tento stav trvá už niekoľko týždňov. „Nie sú adrenalínové perá už dlhší čas, nevieme ich pre pacientov zabezpečiť a nemáme ani od koho,“ povedal prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

Adrenalínové perá nemajú ani distribučné firmy

Adrenalínové perá objednávajú od distribučných spoločnosti hlavne pred letnou sezónou, pretože kvôli krátkej životnosti ich nemôžu dlho skladovať. „Už v máji sa mnohým končila exspirácia a nové dodávky nie sú,“ poznamenal Sukeľ s tým, že ich nemajú ani distribučné firmy. Na trhu sú perá Epipen a Jext od dvoch výrobcov, ale obe sú nedostatkové. Sukeľ tvrdí, že sa nachádzajú v tzv. emergentnom systéme. To znamená, že distribútori liekov by mali pero dodať do 24 hodín. No nedeje sa tak. Šéf lekárnikov tvrdí, že jeden výrobca požiadal o vyradenie z kategorizácie a v takom prípade ho dodať nemusí.

Distribučné spoločnosti združené v Asociácii dodávateľov liekov potvrdzujú, že objednávky nemôžu pokryť v požadovanej výške. Za tento stav je podľa nich zodpovedný výrobca. „Dokážeme zabezpečiť liek jedine jeho objednávkou od držiteľa registrácie. Ak však objednaný tovar nie je dodaný, nemáme možnosť získať registrovaný liek iným spôsobom,“ vysvetlil situáciu prezident asociácie Koloman Gachall. Prečo adrenalínové perá vypadli z trhu, nevie vysvetliť. „K presnému dôvodu nedostatku sa môže relevantne vyjadriť len držiteľ registrácie, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie ich dostupnosti,“ dodal Gachall.

Adrenalínové pero môže alergikom zachrániť život Autor: Ľuboš Pilc, PILC

Denník Pravda oslovil obidvoch výrobcov. Spoločnosť ALK Slovakia, ktorá je držiteľom preparátu Jext, reagovala tým, že adrenalínové pero dodáva v pravidelných plánovaných dodávkach. Na trhu má však menšinový podiel. „V poslednom období za mesiac máj a jún sme doviezli na Slovensko takmer tisíc adrenalínových pier, čo predstavuje trojnásobne vyššie množstvo, ako zodpovedá bežnej spotrebe pre uvedené obdobie, a to v snahe aspoň čiastočne vykryť výpadok najviac predpisovaného adrenalínového pera od iného výrobcu,“ povedala Ingrid Valkovová z ALK Slovakia. Ďalšie dodávky sú podľa nej plánované v 25., 26. a 28. týždni. Druhý liek registrovala spoločnosť Meda Pharm. Tú pred dvoma rokmi kúpila spoločnosť Mylan. Jej hovorkyňa Lauren Kashtan v stanovisku uviedla, že liek odoberajú od výrobného partnera Pfizer.

Spoločnosť Pfizer v stanovisku uvádza, že si uvedomuje, aký dôležitý je liek pre pacientov a pracuje na zvýšení výroby a úrýchlení zásielok. „Úzko spolupracujeme s firmou Mylan, aby sme splnili požiadavky v oblasti dodávok, aby pacienti mali prístup k adrenalínom,“ povedal Andrew Widger, riaditeľ pre vzťahy s médiami.

Dôvodom je oneskorenie výroby, tvrdí rezort zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej situáciu permanentne rieši, s maximálnou snahou zabezpečiť čo najväčší počet potrebných kusov lieku. „Dôvodom prechodného obmedzenia dodávok lieku je oneskorenie výroby u zmluvného výrobcu držiteľa registrácie. Aby sa držiteľ registrácie vyhol dlhodobým výpadkom, úzko spolupracujeme s výrobcom na riadení dodávok, aby čo najskôr dosiahli štandardný stav,“ vysvetlila Eliášová. Problém s dostupnosťou podľa nej nie je len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Eliášová ďalej uviedla, že podľa informácií od držiteľa registrácie perá Epipen pre deti vrátane dvojbalení sú na Slovensku dostupné. „Čo sa týka pier pre dospelých, dodávky sa budú realizovať priebežne,“ poznamenala s tým, že v prípade alergickej reakcie je potrebné volať záchranku, resp. dostaviť sa do najbližšej nemocnice.

Adrenalínové pero Ide o roztok adrenalínu v injekčnej striekačke, ktorá je určená na jedno použitie. Striekačka je v plastovom obale. Podáva sa do vonkajšie strany stehna, ak nie je čas, injekcia sa pichá aj cez odev. S dávkou adrenalínu sa nemá čakať, treba ho aplikovať hneď, ako sa objavia prvé príznaky alergickej reakcie (anafylaxie). Príznaky typické pre anafylaktický šok sa objavia do niekoľkých minút po vystavení človeka alergénu. Medzi ne patrí svrbenie kože, nepravidelný tep srdca, krútenie hlavy, celková slabosť so studeným potom, vracanie, hnačka, vyrážky, opuchy pier, hrdla, jazyka aj končatín, ťažkosti s dýchaním, bezvedomie. Samotné pero je súčasťou balíčka prvej pomoci, ktorý by alergik mal mať pri sebe. Okrem adrenalínu je jeho súčasťou antialergikum, ktoré človek bežne užíva, ďalej inhalátor, ktorý obsahuje liek na otvorenie dýchacích ciest v pľúcach. V balíčku má tiež byť prednison – ide o hormón, ktorý sa používa pri ťažkých alergických reakciách.

Podľa alergológa Petra Pružinca, ktorý je aj hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre klinickú imunológiu a alergológiu, by alergici mali takéto adrenalínové pero nosiť pri sebe, pretože im hrozí riziko alergickej reakcie. Zvlášť ak ide o alergika, ktorý už takúto reakciu zažil. „Nejde len o bodnutie hmyzom, ale aj o zjedenie nejakej potraviny a teraz v lete je väčšie riziko, ľudia sa viac pohybujú po vonku, chodia do prírody, navštevujú záhradné reštaurácie,“ poznamenal Pružinec s tým, že sa už snažil zisťovať, prečo perá nie sú. „Firmy hlásili nejaké výpadky, náš výbor Slovenskej lekárskej spoločnosti už má pripravený podnet, ktorý bude poslaný ministerstvu zdravotníctva, aby tento stav riešilo,“ povedal.

Alergická reakcia prebieha dosť dramatický

Odborník vysvetľuje, že alergická reakcia môže byť spôsobená jedlom, liekmi, poštípaním hmyzom, peľom či inými látkami. Hoci väčšina z takýchto reakcií nemusí byť závažná (vyrážky, svrbenie, kýchanie či slzenie), ťažké reakcie, hlavne po uštipnutí hmyzom alebo spôsobené jedlom, môžu byť život ohrozujúce a vyžadujú si okamžitú lekársku pomoc. „Alergická reakcia prebieha dosť dramatický, pretože zasahuje srdcovo-cievny systém a ľudia môžu zomrieť,“ doplnil odborník. Postihnutý napríklad opuchne, má ťažkosti s dýchaním, závraty, mdloby, môže nastať bezvedomie a smrť.

Ako majú postupovať pacienti, keď nemajú alternatívu? „V kritickom prípade je možné použiť staršie adrenalínové pero, s menším účinkom. Ale len pokiaľ je po exspirácii pár týždňov, nie dva roky, tak je to istá forma záchrany,“ poznamenal alergológ Pružinec, a dodal, že za normálnych okolností by sa taký liek v žiadnom prípade nemal používať.