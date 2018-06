Fico pokračuje v Sorosovej karte

Predseda najsilnejšej vládnej strany Smer a expremiér Robert Fico oznámil prípravu zákona, na základe ktorého budú musieť mimovládne organizácie zverejňovať podrobnosti o svojom financovaní vrátane prijatých peňazí zo zahraničia. Fico to povedal v rozhovore na internetovej spravodajskej televízii Tablet.tv, v ktorom opäť obvinil tretí sektor zo snahy privodiť pád vlády po februárovej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Vražda vyvolala v krajine mohutné demonštrácie a politickú krízu, počas ktorej Fico rezignoval na post predsedu vlády.

„Na jeseň pôjde do snemovne zákon. Pri každej jednej organizácii tretieho sektora bude napísané, kto ju financuje, či je to zo zahraničia, alebo to nie je zo zahraničia. Chceme spriehľadniť, odkiaľ sú finančné toky,“ povedal Fico k cieľom nového zákona. Dodal, že register umožní zistiť spôsob financovania konkrétnej organizácie a v tejto súvislosti Fico opakovane zmienil amerického finančníka a filantropa maďarského pôvodu Georgea Sorosa.

„Nech tretí sektor robí v oblasti ľudských práv, umenia a ďalších vecí. Ak chce pán Soros financovať vydávanie kníh, to beriem. Ak niekto financuje časť tretieho sektora a tento sektor robí protivládne demonštrácie, tak s tým nemôžem súhlasiť,“ povedal Fico.

Za skoršie Ficove výroky o snahe tretieho sektora privodiť pád vlády vlády organizátori protivládnych demonštrácií podali na expremiéra minulý týždeň trestné oznámenie pre ohováranie a šírenie poplašnej správy.

Podrobnosti o pripravovanom zákone o uverejňovaní pôvodu peňazí mimovládnymi organizáciami zatiaľ nie sú známe. Predseda najmenšej koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár portálu Aktuality.sk povedal, že sa neobáva podobného vývoja ako v Maďarsku. Tamojšia koalícia premiéra Viktora Orbána presadila okrem iného protiimigračné zákony, ktoré sú namierené najmä proti organizáciám, ktoré podporuje Soros.

Napríklad nadácie na Slovensku musia už v súčasnosti nechať overiť svoje účtovníctvo za príslušný rok audítorom, ak od tretích osôb dostali dohromady viac ako 200-tisíc eur.

Spomínaná dvojnásobná vražda odštartovala politickú krízu a najväčšie demonštrácie od pádu komunizmu v krajine v roku 1989. Fico v polovici marca podal demisiu a koalícia následne vytvorila novú vládu na čele s podpredsedom Smeru Petrom Pellegrinim. Fico sa už vtedy dostal do sporu s organizátormi protivládnych protestov, prezidenta Andreja Kisku zasa obvinil z destabilizácie krajiny a kritizoval ho za minuloročné stretnutie so Sorosom.