Po horúčavách prišla vlna búrok, blesk spôsobil obrovský požiar

Štvrtkové počasie bolo takmer vražedné. Počas dňa na niektorých miestach teploty prekročili tridsiatky, večer a v noci na piatok sa Slovenskom prehnala vlna búrok a v Rakovej bojovali s požiarom, ktorý zapálil blesk. Prebudili sme sa do studeného piatkového rána, teploty poklesli takmer o desať stupňov. Postupne sa oteplí až od budúcej stredy.

Na horúčavy, ktoré nás ničili koncom pracovného týždňa, si počkáme až do júla. Po búrkach, ktoré zasiahli Slovensko vo štvrtok večer a v noci na piatok, sa citeľne ochladí. Zlom v počasí priniesol studený front od severozápadu, ktorý sprevádzali búrky. Podľa klimatológa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavla Faška prišla zmena práve v deň, keď sa presne o 12.07 h začalo astronomické leto.

Búrkam predchádzali veľmi vysoké teploty vzduchu. „Bol to zatiaľ najteplejší deň v tomto roku. V Podhájskej dosiahla priemerná denná teplota 27 stupňov, tá sa už považuje za zaťažujúcu aj pre zdravý organizmus,“ zdôraznil Faško. Vo štvrtok namerali aj zatiaľ najvyššiu maximálnu dennú teplotu v tomto roku: v Kuchyni na Záhorí 33,6 a v Podhájskej 33,5 stupňa.

Zmenu počasia sprevádzali aj búrky. Podľa Faška od 16. mája do 21. júna to už bol desiaty deň, keď sme zaznamenali úhrny zrážok nad 50 mm. „Vo štvrtok spadlo v Jasnej pod Chopkom 65, v Úloži 61 mm a napríklad v Toryske v Levočských vrchoch 58 mm zrážok. Naopak, boli aj miesta, kde majú problém so suchom a napršalo tam minimálne. Napríklad v Holíči len 2, v Skalici 1,6 a v Smrdákoch 1,4 mm zrážok,“ upozorňuje klimatológ.

Hasiči mali kopec práce

Plné ruky práce mali po búrkach najmä v severných okresoch hasiči, ktorí museli odstraňovať popadané stromy na vozovkách. Hasiči zo Žilinského kraja mali plné ruky práce s likvidáciou požiaru výrobnej haly v Rakovej pri Čadci. Svedkovia tvrdia, že za obrovský požiar drevárskej výroby, autoservisu a skladu textilu môže blesk. „Bolo to strašné, hrmelo, blesky šľahali jeden za druhým. Jeden zasiahol halu a zrazu len obrovská žiara a už to bolo celé v plameňoch,“ povedal Rakovčan.

Hasiči dorazili na miesto ani nie o desať minút. „Oheň sa šíril veľmi rýchlo,“ potvrdil riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline Jaroslav Kapusniak. Na mieste zasahovalo niekoľko desiatok hasičov zo Záchrannej brigády v Žiline, z Čadce, Turzovky, ale aj dobrovoľní hasiči z Turzovky, Rakovej, Korne a Vysokej nad Kysucou. Aj napriek ich enormnému úsiliu z haly nezostalo takmer nič, preborila sa aj strecha. Vnútri boli stroje, autá, kamión, textil… Na ploche 60 krát 35 metrov mal požiar poničiť majetok za približne 2,5 milióna eur. Samotná budova je po požiari totálne zničená, na viacerých miestach je narušená statika a preborila sa aj strecha.

Búrky by mali ustúpiť

O niečo lepšia situácia bola v Trenčianskom kraji, kde sa však tiež čerti ženili. Podľa hovorcu trenčianskych krajských hasičov Mariána Petríka zasahovali v priebehu štvrtkového večera a noci hasiči v súvislosti s búrkou celkovo desaťkrát. V Hornej Marikovej, Novom Meste nad Váhom, Trenčianskych Stankovciach, v Partizánskom, Sebedraží a v Prievidzi odstraňovali stromy, ktoré popadali na cestu. Na námestí v Trenčíne odčerpávali vodu zo zatopeného podjazdu a neskôr aj zo zaplavenej šachty. V Podlužanoch odstraňovali z elektrického vedenia zlomený konár a časť koruny stromu museli odpratať z cesty. V Považskej Bystrici odčerpávali vodu zo zatopenej pivnice.

V ďalších dňoch by nás už takéto intenzívne búrky nemali trápiť. Cez víkend aj začiatkom budúceho týždňa bude na najteplejších miestach okolo 22 stupňov, v severnejších regiónoch len okolo 16 stupňov. Faško konštatuje, že zrážky sa vyskytovať budú aj naďalej a hrozia najmä v regiónoch severného a severovýchodného Slovenska. „Budú však skôr prehánkového charakteru alebo občasného dažďa. Nemali by byť ani zďaleka také výdatné ako v noci na piatok, a preto by nemali priniesť ani škodlivé dôsledky,“ zdôraznil Faško.

V stredu by už na najteplejších miestach u nás mohlo byť aj nad 25 stupňov a tento trend postupného otepľovania bude pozvoľna pokračovať ďalej. Zatiaľ to vyzerá tak, že v piatok si deti pôjdu po vysvedčenia v tričkách a šortkách a teplota vzduchu by sa mohla pohybovať v príjemných letných hodnotách.